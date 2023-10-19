全智賢快閃亮相7分鐘 何超儀遭造謠停工 笑稱100萬「緝兇」

【明報專訊】韓國女星全智賢專程來港出席昨晚在中環置地廣場舉行的時裝品牌活動，吸引大批粉絲圍觀。她身穿黑紫色雪紡透視長裙於7時許到達，全場粉絲興奮尖叫，用韓文大嗌全智賢名字。全智賢表現優雅淡定，企定讓傳媒拍照，又微笑向在場粉絲揮手打招呼，其間輕揉一下鼻子，再揮手點頭示意拜拜，然後轉身入會場，不久便離開，全程逗留短短7分鐘，沒有接受傳媒訪問。何超儀與曾傳反目的徐濠縈同場，何超儀稱跟徐濠縈3年沒見面要攬一攬，又自爆有人散播謠言，說她停工陪患病老公陳子聰，笑稱懸紅100萬「緝兇」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

昨晚活動除全智賢、何超儀、徐濠縈出席外，還有台灣男星吳慷仁、馮德倫、周汶錡、倪晨曦、盧慧敏、談善言和李靖筠等。何超儀感恩獲品牌邀請出席活動，解釋因有人散播謠言，稱她停工陪伴患病老公陳子聰，「早前我先生（陳子聰）不舒服後，點解什麼活動都無邀我出席，意外發現有人幫我同公關公司講，話我要停工陪老公」。

何超儀笑稱現正懸紅100萬「緝兇」，「畀我捉到會懲罰佢，下場衰過《維多利亞壹號》（劇情）十倍。我都是幾個星期前先知道此事，現在和粉絲一齊捉佢，我不知佢係什麼用意，不知是戇居、好心定黑心」。她透露與老公本月底起程赴美國就醫，逗留一個月回港，「我只停工一個月，12月初回港出席音樂節。老公會同我一齊返嚟，齊上齊落」。

力證跟徐濠縈姊妹情未變

何超儀與徐濠縈近年甚少同場，多年前徐濠縈被指在社交網上載陳子聰患病後消瘦的照片，何超儀不滿嘲徐濠縈有「分享症」，一度傳姊妹不和，但二人均否認。何超儀知道跟徐濠縈同場，「過去攬吓佢，好耐冇見。上次見面已是3年前出席髮型師的生日派對，當時我們合唱《千個太陽》。（她有否問候陳子聰？）她都擔心我老公，有慰問」。

吳慷仁恨拍港產片學廣東話

吳慷仁憑電影《富都青年》角逐第60屆金馬獎最佳男主角，他表示心情不緊張，「很踏實，我很喜歡《富都青年》，此片拍得很辛苦，要我又瘦又黑，監製李心潔很好，像老師一樣教我很多東西，幫我很多，她將對電影的愛傳承給我們這些年輕人」。有指他奪金馬影帝勝數很高？吳慷仁說：「真的嗎？如果得獎，我會再來香港答謝大家。有機會希望多來港拍港產片，因為我喜歡學和講廣東話。」

周汶錡穿透視裝要給兒子過目

周汶錡稱未見過全智賢，但有看對方演出的韓劇，最愛《來自星星的你》，劇內有她喜歡的時裝元素。穿透視裝的周汶錡笑言事前要給兒子過目，「他望住我覺得好amazing，因我對鞋後面有條尾巴」。她透露兩子現在對著衫有要求，尤其是6歲細仔，「他已經要自己揀衫，好似我小時候，我都是小小年紀已自己揀衫，望住他就勾起我不少童年回憶。他很有品味，之前參加同學仔的生日派對，要穿全套紅色衫，我話不太好，但他堅持，結果著出來又幾得意和特別」。

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