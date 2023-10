【開箱】《花月殺手》 里安納度無懼演醜角 揭露黑歷史的自由

【明報專訊】《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)前作《愛爾蘭人》交給影視串流平台Netflix上架,新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)則AppleTV+有份投資,片長三個半小時,敘述位於奧克拉荷馬州歐塞奇族原住民遭美國白人謀財害命的一段黑歷史,集合馬田愛將里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與羅拔狄尼路(Robert De Niro)主演,真正主角卻是有原住民血統的莉莉格斯桐(Lily Gladstone)。被指女友不許年過25歲的里安納度,快將半百之齡,放下身段扮演無論外表與性格都醜陋的角色,其實比他贏得奧斯卡的《復仇勇者》表現更出色,能否再獲青睞,明年金像獎公布入圍名單自有分曉。

劇本初稿以探員為主角

《花月殺手》講述1920年代印第安歐塞奇族因原居地發現油礦,獲巨額收入;Ernest(里安納度狄卡比奧飾)從一戰退役後投靠舅父William(羅拔狄尼路飾),後者是歐塞奇監護人之一。Ernest為歐塞奇女子Mollie(莉莉格斯桐飾)擔任司機,後來結成夫婦。Mollie的姊妹亦嫁給白人,但與母親先後離世。Mollie患有糖尿病,身體日差,覺得族人接連死亡並不尋常,決定到華盛頓向聯邦政府反映,結果成立「調查局」跨部門調查,揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」極度腐敗。

此片改編自記者出身的大衛格雷恩(David Grann)著作《Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》,此書並非小說,而是還原印第安歐塞奇族人連環遭殺害,並由探員查出真相的經過。原著副題道出此案促使聯邦調查局(FBI)的誕生。據《Sight & Sound》及《紐約客》等英美傳媒報道,導演馬田史高西斯及《阿甘正傳》編劇艾力羅夫(Eric Roth)的初稿忠於原著,以調查局探員Tom White為主線。然而初次圍讀劇本,單是讀對白已花了4個半小時,據悉劇本長達200頁紙。原先計劃里安納度狄卡比奧扮演Tom White,那時候劇本已修改了兩年,有一天里安納度問馬田,「究竟故事的核心在哪裏?」尤其圍讀劇本時有一幕很短的戲講述Ernest與太太Mollie之間的對話,大家開始好奇兩人的關係,馬田決定改變電影方向,把重心放在歐塞奇族身上,里安納度亦易角,飾演Ernest,改由《犬山記》謝西派蒙斯(Jesse Plemons)扮演探員Tom。

石油致富 貪狼垂涎

《花月殺手》今年5月在康城影展世界首映,其時演員公會還未罷工,里安納度狄卡比奧受訪時提到,「荷李活長久以來描述印第安人都是扭曲的;我們現在要為過去算帳了,更坦誠真實地說這些故事,對療癒過程也有更大裨益」。歐塞奇族被剝奪身分,卻在所處土地發現石油,致富後果淪爲白人預謀殺害並掠奪金錢的對象,是美國史上最險惡的罪案,而罪案一直是馬田史高西斯最感興趣的題材。《花》片不以奇情吸引觀衆,反而透過Ernest這角色,深入罪案本質。那大概是里安納度從影逾30年來最醜陋與不討喜的角色,雖然片中William讚外甥好樣,鼓勵他奪得Mollie芳心;實際上此人愚蠢、懦弱又貪婪,唯一優點可能是對太太尚有一絲真情。當探員對兇案展開調查,他被鎖定為疑犯之一,探員提出可讓他當污點證人,Ernest立場卻搖擺不定。當見過《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)扮演的代表律師等人,被「兇」幾下即軟下來。Mollie其實給過他最後機會,問他到底給了她什麽藥,Ernest始終沒有坦白,如果他說出實話,兩人之後的關係會否不同?演Mollie的莉莉格斯桐也值得最佳女主角提名,面對家人逐一離世,身患重病的她,對丈夫由完全信任到質疑到心死,觀衆都清楚看到她的轉變。濫拍的羅拔狄尼路同樣交出近年罕見的高水準演出,笑眯眯往自首的一幕,還以為調查局探員就像地方警員一樣任他擺佈?演活了表面慈眉善目實則狗肺狼心的極度貪商。

歐塞奇族遭連環殺害已是百年前案件,石油本應是重要能源,製造財富的同時,卻損失人命,甚至成為國族之間的爭端,能不感慨嗎?馬田史高西斯把一段可能遺忘了的歷史濃縮在206分鐘的戲劇當中,警示大家殺戮緣何而起,多於要追究兇手;更令人慨嘆的是真相沒有長眠黃土,創作人還有發掘黑歷史的自由,那才是「邪惡美帝」的真本領。

上映日期:10月19日