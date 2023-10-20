走出喪母失聲之痛 車婉婉不忘初心 重燃音樂熱情

【明報專訊】車婉婉參加《新秀》入行，在娛圈打滾31年的她涉獵歌影視與電台工作，對上一首推出的歌曲是2014年《一加一》，紀念結婚生仔邁向人生新階段，相隔9年再推新歌《遲來的加冕》。重拾歌手身分的車婉婉稱歌曲完全表達出她的心聲，每次唱都忍不住哭。回想母親離世對她打擊很大，屈到病曾爛聲陷人生谷底，她感恩在圈中遇上俞琤和曾志偉兩大伯樂，在事業上幫她一把。

記者：唐嘉晞

車婉婉有多重身份，歌手、曾任電台主持、拍劇與電影，她主持兩季無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》備受讚賞。婉婉深受一班參賽者感動，重燃對唱歌的熱血，她主動向音樂人伍仲衡邀歌，相隔9年再推出新歌《遲來的加冕》，更成為《中年好聲音2》片尾曲。

婉婉叮囑不要說她再戰樂壇，現在極其量是回歸歌手身分，「我經歷過做電台時『爛聲』程度被同事問：『你把聲沙到咁點開咪？』有段時間我到卡拉OK也不掂咪，這是我最灰暗的日子。媽媽過身是人生中最重的打擊，原來愈收埋愈悲痛，毛病會在身體不同部位反映出來，我的聲線出事了。自己是以聲音表達情感的人，竟然『爛聲』？有多痛苦不懂形容。經過治療與再學習運用聲音漸痊癒，去卡拉OK再做咪霸。去年《中年好聲音》參賽者的經歷令我有好大感受，拍攝尾聲時直覺要做一首歌留念，我在錄影空檔問伍仲衡可否幫我寫歌。他說：『你早就應該唱番歌啦！』」

難忘俞琤召見訓話

伍仲衡找來林若寧填詞，婉婉表示看到歌詞感動爆喊，最後有了《遲來的加冕》，「從心而行，一切沒有計劃或鋪排，感恩新歌推出後反應好，冇人鬧。不忘初心，由真心出發讓聽歌的人也感受到，現在的成績已超額完成」。

婉婉為宣傳新歌，巡迴電台做訪問，回商台讓她有熟悉又陌生的感覺，回憶當年跟林曉峰拍檔主持節目《巴巴閉afternoon d》，曾被俞琤召見，對方問她：「你做節目唔使出聲㗎？」因為拍檔是林曉峰，她沒太大需要說話，被訓話後婉婉才學懂搭嘴，也為她做主持打好基礎。俞琤是白羊座，跟曾志偉同星座，兩人是她的伯樂，「白羊座是我的貴人，志偉點名我做《中年好聲音》主持，第一日錄影，工作人員給我準備了提示卡，志偉瞄了一眼說：『唔使啦！』，是對我很大力的鞭策，我吸大啖氣，放下提示卡上陣」。

人生沒有事要推倒重來

婉婉參加1992年第十一屆《新秀》比賽奪冠入行，當時她18歲，入行31年，是非不多的她多年來涉獵歌影視與電台，工作範圍大，演出作品又多，故「維基百科」記載她的事也不少。要求婉婉即時看屬於她的「維基」版面，有沒有寫錯或想推倒重來的資料？她快速看了一遍，然後說：「若我18歲沒有參加《新秀》，可能我現在是律師或其他專業人士。我不需要有什麼更改，因為這些經歷才成為現在的我，這個過程是學習，有好壞與高低，現在才演變成車婉婉2.0。」

母親車綺芬2007年因病去世，終年57歲，婉婉說：「若媽媽可以多活一些日子當然好，但這是不能改變的，她生前我沒有太多時間陪伴她，我是超級頂心杉，對家人總是頂嘴，語氣又倔。母親對付我的一套，對現在成為媽咪的我有很大影響。我同樣要求BBQ（兒子）對人有禮貌與守規矩。記得小時候，媽媽不用開口鬧，被她『厲』一眼，大家便處於靜止狀態。」

推動兒子多運動

婉婉42歲生BBQ，當時她好想生一個溫馴雙魚座兒子，人算不如天算，BBQ遲遲未肯出世，佗仔41星期，最後催生，體重近9磅的白羊座BBQ出世，婉婉笑稱要給自己「勇敢大獎」。BBQ今年9月升小學，訪問翌日BBQ參加學校水運會，父親Jonathon是游泳教練，BBQ只得5個月時已被掟落水學游泳。問她是否培訓兒子成「小飛魚」？婉婉說：「能否做飛魚不知道，但若任由他選擇在家打機或游水，一定揀前者，小朋友需要父母的推動力。我覺得他手腳欠靈活、平衡差，所以要他學滑板，練習時不斷跌倒，他不怕跌，落堂後還繼續練習，我只有陪曬，臉上雀斑也曬出來了。」

場地提供：JA JA Restaurant

髮型：Kate Shek@Hair Culture

化妝：Meegan Seak@Brighten Up Image Production

服裝：Maryling