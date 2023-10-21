李心潔忙工作 老公彭順做湊仔公 吳慷仁最想與毛舜筠合作

【明報專訊】李心潔監製電影《富都青年》前晚在香港亞洲電影節首映，她聯同導演王禮霖、演員吳慷仁、陳澤耀及林宣妤出席，並與觀眾交流。李心潔相隔4年再在港公開露面，表示很掛念香港觀眾，之前一直忙出唱片及開演唱會，跟老公彭順輪流照顧孖仔，透露彭順疫情期間拍了兩部電影，暫時做電影後期及湊仔公。吳慷仁自爆欣賞毛舜筠，希望有機會合作，演母子或姊弟戀都沒所謂。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

穿黑色長裙現身的李心潔久未在港露面，稱上次來港出席公開活動已是4年前，很掛念香港觀眾。她透露今年很忙，經常在台灣工作，出唱片又開演唱會，她說：「留在家中的時間很少。（誰照顧孖仔？）我和老公（彭順）輪流照顧，大家有共識，我工作時老公照顧，會盡量安排，有時父母也會幫手，好彩有兩個仔，他們不會悶。」她稱孖仔已7歲，出外工作時會掛念他們，但較他們年幼時放心。

與好姊妹梁詠琪林嘉欣相聚

李心潔稱老公在疫情期間拍了兩部電影，其中一部未上映，暫時專注做電影後期及湊仔公。老公湊仔是否稱職？她說：「小朋友對住爸爸會開心些，因爸爸較放鬆，我就好多規矩，小朋友跟父母分開相處都好，會有不同學習和發展。」談到未來工作，她表示將出席台灣金馬獎，《富都青年》會放映一場，她參演的《愛情城事》被選為金馬閉幕電影。

李心潔稱來港第一時間跟好姊妹梁詠琪相聚，也有找林嘉欣。對於林嘉欣與袁劍偉離婚，有否慰問？她認為大家都是成熟的人，他們做了這個決定，都會很成熟處理，他們無論做什麼決定，都可以繼續選擇過自己開心的生活。

吳慷仁不介意女友大膽演出

吳慷仁表示看過多次《富都青年》，放映後跟觀眾見面及交流，心情依然緊張。拍了兩部港產片的吳慷仁自爆欣賞毛舜筠（毛姐），他說：「之前在李心潔的台灣演唱會見到毛姐，緊張到不敢打招呼及影相，如果有機會跟毛姐合作，演母子或姊弟戀都沒所謂。」提到女友邵雨薇在電影《惡女》有大膽演出，吳慷仁表示不介意，稱這是女友的專業，日內在台灣上映，也會入場欣賞。

陳澤耀想拍港片 林宣妤拒自評演技

陳澤耀稱開心跟觀眾交流，「相隔8年再來港，覺得變了很多，我以前是團隊身分，但電影有影響力，角色會帶給觀眾深刻印象。我睇港產片長大，深受香港文化影響，當然想與香港演員及導演合作，好似林家棟，他好優秀，還有導演麥兆輝和鄭保瑞」。林宣妤大讚吳慷仁、陳澤耀戲中的演出十分出色。至於自己的演技不會評論，演出前做功課，盡了責任，留待觀眾評價。

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