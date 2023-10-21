【娛樂場】沉浸式視聽體驗《典籍裡的中國》

【明報專訊】被視為央視重點文化類創新節目的《典籍裡的中國》，在內地播映時贏得極高口碑，有網民讚是「綜藝天花板」，「每次穿越都讓人無比動容」、「舞台設定、演員真的太好了」、「讓古代典籍活起來」。節目介紹的雖然是經典中華文化典籍，但以嶄新手法重新包裝。內地著名主持撒貝寧在節目中以「現代說書人」身分，帶領觀眾沉浸式體驗十大經典文化典籍，分別為《尚書》、《史記》、《本草綱目》、《論語》、《孫子兵法》、《楚辭》、《徐霞客遊記》、《道德經》、《周易》及《傳習錄》。撒貝寧除為每集典籍導讀，更穿越時光隧道直闖典籍的歷史舞台，在舞台上欣賞過百名演員精湛演出之餘，更會與故事主角互動，藉此帶出每集典籍的核心思想，以及成書和流傳等歷史背景。

《孫子兵法》吳鎮宇演孫武

《典籍》陣容不缺具分量的資深演員及內地舞台劇演員，包括金馬及金雞「最佳男配角」王學圻、金馬影帝吳鎮宇、金雞影后奚美娟等，吳鎮宇在《孫子兵法》飾演孫武。

無綫翡翠台今晚起播映的《典籍裡的中國》，是重新包裝的香港版，全部以廣東話配音。首集內容講述《尚書》，先後涵蓋了商末周武王姬發領軍伐紂牧野誓師及西漢伏生護書等重大事件，宏偉壯觀兼會轉動的舞台，配以在台上無縫銜接的演員互動，是視聽新體驗。《典籍》港版主持方面，邀請集作家、編劇及演員於一身的「多功能」吳沚默，以及「萬能鍾」鍾志光攜手擔任，兩人文學根底均紮實深厚。

雙碩士鍾志光伙才女吳沚默任主持

以講波佬及《愛‧回家之開心速遞》飾演「初戀Cafe」老闆佳叔而成功入屋的鍾志光，擁有香港大學中國語文及文學碩士，以及中文大學哲學文學碩士學歷；至於吳沚默除了是《老表》系列編劇之一，還推出散文集《漂流宅女》及小說《風暴來的那一天》等作品，曾獲香港青年文學獎散文高級組冠軍及小說高級組亞軍，文學造詣及創意不容忽視。

吳沚默讚《典籍》製作手法新穎有趣，「就算唔知典籍具體發生什麼事，都可以了解入面嘅名句同中心思想，套用在現今都有機會受用」。她笑着舉例說：「吸收的資訊多了，跟人溝通的話題亦自然多些，隨時對追男仔、追女仔有幫助，加上教仔的時候，都可能多些哲學及套用古人智慧。」她笑言平時講波經的鍾志光，私下經常「之乎者也」，十分搞笑。

《典籍裡的中國》

無綫翡翠台10月21日起（逢周六）晚上9點半播映