李善均涉毒受查 連累許光漢停工 自爆遭毒販勒索170萬 報警求助

李善均被指涉毒助查，韓媒暗示他曾吸食大麻，他未有正面回應。

【明報專訊】韓國演藝界再有男星涉毒受查，韓媒《京畿新聞》前晚獨家報道，男星L涉嫌吸毒被捕，雖然記者並沒開名，網民透過蛛絲馬迹，猜測是《上流寄生族》48歲李善均。事件經過一日發酵，李善均昨日終於打破沉默，透過事務所表示會以真誠態度，接受警方調查，同時自爆遭涉案人士恐嚇並勒索3億韓圜（約170萬港元），他已報警求助。受到涉毒醜聞影響，李善均與台星許光漢合演新劇《No Way Out》即時停工。

文：蘇珮欣

《收屍人》韓國影帝劉亞仁早前涉毒被捕，首爾中央地方檢察廳上月以涉嫌違反毒品管理相關法例、教唆毁滅證據、潛逃等罪名，向法院申請拘留劉亞仁，但遭法院駁回，檢方改以不拘留方式起訴劉亞仁，現正排期候審；男團Winner前成員南太鉉去年8月涉嫌與女友在首爾龍山區寓所吸毒，案件前日開庭，兩人均已認罪，排期12月再審。

網民憑線索估「毒男」

前日再有韓星爆出涉毒醜聞，《京畿新聞》報道指，警方早前在江南區某娛樂場所調查毒品案件，揭發韓星L與另外7人，包括練習生、富三代及場所負責人涉嫌今年1月起，在場所及公寓等吸食大麻。警方現正進行調查，目前未有證據顯示L吸毒。該報道未有披露L的真實姓名，僅指出他在圈中地位跟劉亞仁不相伯仲，早於2001年透過MBC電視台劇集出道，其後在多部劇集及電影擔任主角，行內知名度甚高。

報道公開後，網民確定L就是李善均。2001年憑MBC喜劇《戀人們》出道，拍過人氣韓劇如《白色巨塔》及《咖啡王子》，其中《我的大叔》及電影《上流寄生族》更是代表作。入行22年的李善均，2009年與《秘密森林2》女星田慧振結婚，現育有兩子，無論事業與家庭都美滿。

事件擾攘一日後，李善均昨日終於發表聲明，承認是報道所指的L，他表示會以真誠的態度，認真對待警方調查，但聲明並沒提及他有否吸毒，僅為報道引起外界擔心而致歉。另一方面，他又自稱被涉案人士恐嚇勒索，已向警方報案，並交由律師處理，希望傳媒自律，勿作虛假報道。

電影劇集均受牽連

韓媒引述消息指，李善均多次遭毒販勒索，涉款高達3億韓圜（約170萬港元）。警方透露李善均曾向毒販支付金錢，至於為何付款，還需進一步調查。

李善均涉毒一事，惹起業界關注，影響亦已浮現，他主演新劇《No Way Out》剛於本月16日開鏡，現已緊急煞停。《No Way Out》講述犯下重罪的兇手出獄後，隨即被人懸紅追殺的故事，李善均擔任男主角，《少年法庭》金武烈、《梨泰院Class》劉在明、《危樓深淵》李光洙參與演出，亦是《想見你》台灣男星許光漢首次進軍韓國之作，結果出師不利。新劇會否易角，暫時未有公布。李善均前年主演影視串流平台Apple TV+韓劇《大腦博士》，早前宣布開拍第2季，如今變成未知數。另外，李善均完成兩部電影《逃脫：Project Silence》及《幸福的國家》，前者已在康城影展曝光，準備排期開畫；《幸》片進行後期製作，暫時未有映期。