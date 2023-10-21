《Marvel隊長2》美開畫料收5.8億 遠遜上集

【明報專訊】Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）將於下月8日在香港、台灣及韓國同步開畫，美國與內地延後兩天公映。據美媒The Hollywood Reporter引述業內人士估計，美國首周末3日票房料收7500萬至8000萬美元（約5.8億至6.2億港元），成績不過不失，相比2019年首集開畫錄得1.53億美元（約11.9億港元），則是暴跌一半。《Marvel隊長2》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第5階段的重頭戲，集合「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）3位超級女英雄攜手對付反派，業界看淡相信跟美國演員公會（SAG）仍然罷工，一眾主角無法宣傳新片有關。

SAG與代表資方的電影電視製作人聯盟（AMPTP）就待遇等問題談判接近100日，仍然未有解決迹象，Marvel電影公司昨日宣布，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演超級英雄片《死侍3》（Deadpool 3）將會取消明年5月3日的檔期，暫時未能定出新映期，業界估計類似行動將會陸續有來。