【開箱】《刺客旅館：捍衛任務世界》 《殺神John Wick》外傳劇 揭酒店經理「黑」歷史

【明報專訊】奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演動作片《殺神John Wick》系列大受歡迎,一連4集全球票房累收10億美元(約78億港元),更衍生出外傳劇集《刺客旅館:捍衛任務世界》(The Continental: From the World of John Wick),9月22日在影視串流平台Prime Video首播,全劇共分3集,雖然主角並非奇洛,而是講述殺手酒店「穹天屠」經理榮士敦(哥連胡杜飾)如何在黑道堀起的傳奇故事,但論可觀性與暴力程度不遜原作。

《殺》片導演任製作人

在《殺神John Wick》系列中,伊恩麥聖(Ian McShane)飾演殺手集團「高桌會」旗下穹天屠酒店的紐約分店經理榮士敦,是個有勇有謀的辣手角色,跟奇洛李維斯扮演超級殺手John Wick關係亦師亦友。《刺客旅館》說的正是榮士敦的成名經過,由《殺》片導演查德史達赫斯基(Chad Stahelski)擔任製作人,《空中小姐》男星哥連胡杜(Colin Woodell)飾演年輕榮士敦。

故事由1955年紐約說起,孩提時代的榮士敦與哥哥法蘭基相依為命,前者受人唆擺,縱火殺人被捕,後者頂包入獄,從此兄弟分離。事隔多年之後,法蘭基現身穹天屠酒店,並非參加除夕派對,而是偷走夾萬內的壓幣機。由於此物關乎高桌會的歷史和尊嚴,《驚世未了緣》金像導演米路吉遜(Mel Gibson)飾演酒店經理柯馬克必須盡快搶回,否則後患無窮。

榮士敦血洗穹天屠

另一方面,長大後的榮士敦在倫敦金融界幹盡偷呃拐騙之事,最後失手被擒,遭柯馬克派人押返紐約,從此捲入高桌會的黑道世界。原來柯馬克從小收養並訓練法蘭基成為殺手,豈料後者變節,偷走壓幣機後失去蹤影,柯馬克無計可施,唯有要脅榮士敦代為尋人。他根據線索找上唐人街的柏頓空手道館,這裏經營黑市槍械買賣,亦曾是法蘭基與越戰拍檔邁爾斯一起謀生的地方,直至某日他另投穹天屠懷抱,轉行當上殺手,彼此再沒來往。

幾經轉折,榮士敦終於找到法蘭基,兄弟失散多年,畢竟血濃於水,法蘭基解釋拒絕來往原因,只為保護胞弟,好讓他遠離黑道,重過正常人生活,榮士敦聞言終於釋懷,可是相認未幾,法蘭基即遭柯馬克派遣殺手「雙胞胎」擊斃,榮士敦誓報兄仇,於是招兵買馬,包括法蘭基的越南籍女友嚴、跟柯馬克有舊仇的退役狙擊手吉恩、拒受高桌會控制的紐約「丐幫」首領梅紫等。最重要的是,他拉攏柯馬克的助手沙隆為內應,令到眾人攻陷穹天屠酒店的勝算大為增強。另一方面,柯馬克受到高桌會施壓,要求他在3日內找回壓幣機,否則地位甚至性命不保。為了絕地反擊,他不得不動員酒店內所有殺手迎戰。

(明日再續)