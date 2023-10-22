MIRROR《聲夢》歌手首度同台合照 王智德邱傲然讚鍾柔美潛力無限

鍾柔美在台上又跳又唱，完全沒有怯場。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與P1X3L成員歐鎮灝（George），昨日聯同《聲夢》歌手鍾柔美（Yumi）到將軍澳出席「感受澳門樂無限嘉年華」開幕活動，吸引大批粉絲現身支持各自偶像，變成鏡粉大戰聲夢粉，場面熱鬧。現場見Yumi粉絲被鏡粉左右夾攻，為了幫偶像造勢不停吶喊。活動結束後，記者要求眾人合照，由於MIRROR與Yumi分別是ViuTV與無綫歌手，公關不停說「唔係咁好」，反而Alton、Tiger及Yumi表現大方，造成MIRROR與《聲夢》歌手首次同台合照。

記者：柯美

Tiger與Alton否認鏡粉左右夾攻Yumi粉絲，認為是三面台，一定有人在中間，誤會而已。提到Alton後援會解散後，昨日仍有大批粉絲現身支持，Alton開心又感動，稱粉絲用不同方式支持自己。

後台有打招呼

對於他們與Yumi同台卻沒交流，Tiger與Alton說：「是大會安排，有機會不介意跟Yumi交流，之前未見過她，但在後台都有打招呼，上台都有講good show，大家都好有禮貌。（會否與Yumi切磋舞技？）有多些工作和多點曝光當然好。（覺得Yumi表現如何？）潛力無限，她上台表演時，我們在後台，沒機會正面睇，但都感受到氣氛。」

Alton透露與Lokman已正式離開Tiger的服裝品牌，但無損兄弟情，「我們沒有拗撬，嚴格來講大家想多些空間」。今年是MIRROR成軍5周年，將有一連串活動，他們透露稍後推出限量版禮物包及電影《12怪盜》有互動體驗場等。

Yumi表示不知及沒留意大會不想她與Alton、Tiger合照，只留意到不同粉絲的牌，覺得很震撼，所以未感尷尬。公司亦沒提醒她與MIRROR同場的規限，叫她做好自己就可以。

Yumi不介意較量舞技

Yumi表示首次跟MIRROR成員合照，大讚兩人親切，會照顧大家，「我演出經驗不多，所以都有留意他們，值得向他們學習。（可想跟他們較量舞技？）有機會不介意，可以學多些東西，增加演出經驗」。談到她的粉絲夾在兩人的粉絲中間？Yumi表示粉絲每次來支持她都很辛苦、很不容易，所以好開心見到他們。