李玟長眠武漢 天使雕像遺愛人間 李媽媽心如刀絞 指CoCo生前好痛苦

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）今年7月5日離世，終年48歲。李玟家人完成CoCo心願，因CoCo生前公開說自己是「武漢姑娘」，故家人將CoCo的骨灰安排於家鄉武漢石門峰紀念公園安葬。昨日舉行下葬儀式，園內的「武漢姑娘回家 CoCo李玟紀念展」亦同步開幕，讓粉絲一同懷念這位歌后。在紀念展開幕的媒體見面會上，CoCo母親及兩名家姐李秋林、李思林出席，李媽媽自CoCo離世後大受打擊，她在會上首度公開發言談女兒的婚姻，多次稱CoCo好痛苦。

CoCo的媽媽及兩姊李秋林、李思林昨早上抵現場，墓地位置及場地佈置亦曝光，有七彩階梯，墓碑旁有紫色花卉裝飾，並設有巨型天使雕像，寓意遺愛人間。CoCo的墓碑上刻有「太陽暖人，月光愛人」的墓志銘。下葬禮是私人性質，李爸爸的骨灰也是下葬於此，CoCo的粉絲一早到場要送別偶像，但只能遙望。下午是公開的追思會，開放場地讓粉絲跟CoCo告別，眾人穿上黑衣並自發帶花束，現場變成花海。儀式中播放CoCo的歌曲《想你的365天》。

CoCo三度提離婚 等不到簽紙

下午CoCo的家人出席紀念展開幕媒體見面會，李媽媽「白頭人送黑頭人」，在記者會上對CoCo離婚一事首度發聲，她以普通話說：「CoCo非常的苦惱、非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙把她的離婚書打回來，第三次是最近，也許你們想這次會成功了，我都想這次也許會成功了，是的，這次的離婚書已經到了上面的法庭，批下來了，說等兩周以後來簽字，就在這時，CoCo突然的離世，她永遠地走了，白髮人送黑髮人心如刀絞，我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還清楚……趁我還有一口氣，我要保護我僅剩下來的3人家庭，謝謝你們聽我講這些話，謝謝！」

李秋林：讓妹妹與父親相聚

CoCo的大姊李秋林會上稱，將妹妹安葬在武漢石門峰的公墓，是遵從媽媽的意願，將父女同時安葬於此，得以讓從小就沒見過爸爸的妹妹，以另一種方式和父親相聚。李思林透露除了現在已有的紀念園和紀念館，家人希望每年都能同喜愛妹妹的歌迷一起舉辦悼念活動，以此紀念和緬懷CoCo，並計劃以CoCo和家人的名義設立慈善基金，延續CoCo樂觀向上的積極精神。另外，據稱家人已計劃在紀念園為CoCo立雕像，於李玟出道30周年當天，即2024年6月15日舉行揭幕儀式。

調查CoCo死因 追究造謠者

CoCo家人又透過律師向傳媒透露，已正式去信香港特區「死因裁判庭」，要求調查CoCo的死因，並申請公開聆訊。又提到針對一些流言蜚語與爭議困擾，特別是有人對CoCo兩名家姐有目的抹黑造謠與攻擊，令李媽媽痛心與憤怒，會拿起法律武器，依法追究抹黑造謠者的法律責任。

娛樂組