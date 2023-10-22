重返旺角開騷勁感觸 龍婷：西洋菜街行到麥花臣用6年

【明報專訊】龍婷於旺角麥花臣場館舉行一連兩場《星夢交響慈善音樂會Part 2》前晚開鑼，穿黑色閃片低胸晚裝的龍婷一口氣獻唱《小城故事》、《船歌》等歌曲為音樂會揭開序幕。她有感而發說：「今晚來到旺角開音樂會有好大感觸，由西洋菜街行到麥花臣好近，但我用了6年時間，多謝陪伴了我6年的朋友和在《中年好聲音》認識的新朋友支持。」然後唱張國榮的《當年情》。

李國祥回港任嘉賓

之後龍婷換上西裝登場，邊跳邊唱四大天王的金曲，包括《17歲》、《對你愛不完》、《我的親愛》及《頭髮亂了》，又以日文唱出剛離世的谷村新司金曲《星》向對方致敬。

擔任嘉賓的李國祥出場，跟龍婷合唱《總有你鼓勵》，李國祥說：「對我來講，婷婷（龍婷）是我的世侄女，她說很喜歡我的歌，想邀請我做嘉賓，所以我專程回港，希望婷婷的演唱會愈做愈大。」之後再獨唱《餘情未了》。

龍婷唱出梅艷芳多首經典歌曲後說：「我沒機會見過梅姐，很佩服她憑自已努力登上天后寶座，成為香港女兒，值得大家好好學習。」然後走落台跟觀眾近距離接觸，邊唱邊跟觀眾握手和合照，最後以《好歌獻給你》結束演唱會。

盼慢慢行到紅館

龍婷騷後受訪，表示準備演唱會時一直很緊張，但開騷前一刻，緊張心情全消，因一切都準備好，所以放鬆和享受去做便可。問到何時「行到」紅館？她說：「慢慢行，紅館是每個歌手目標，我都不例外。」對於邀得李國祥擔任嘉賓，龍婷十分驚喜，「4年前我們在漢洋演唱會任嘉賓認識，我說很喜歡他的歌，原來他也有聽過我的歌」。龍婷已有20多首自己的歌，覺得仍未夠好，「香港的金曲太多，要搵到一首好的金曲太難，但都要搵，始終會搵到的」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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