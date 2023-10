【開箱】續談《刺客旅館：捍衛任務世界》 壓軸大戰可觀 血腥媲美《殺神John Wick》

next

【明報專訊】昨日談到影視串流平台Prime Video上月首播《殺神John Wick》外傳劇《刺客旅館:捍衛任務世界》(The Continental: From the World of John Wick),一連3集交代殺手集團高桌會旗下穹天屠酒店紐約分店經理榮士敦(哥連胡杜飾)年輕時投身黑道的原因,全因前任經理柯馬克(米路吉遜飾)殺害其兄法蘭基,他為報仇決定血洗酒店,最終更取而代之,成為新任經理的經過。

伊恩麥聖沒露面留憾

《刺客旅館》前兩集主要交代榮士敦的出身、與法蘭基的兄弟情誼,以及他為亡兄策劃復仇大計的過程,直至第3集終於迎來全劇高潮,就是榮士敦率領同伴包括法蘭基女友、越戰老拍檔、紐約「丐幫」成員,甚至背叛柯馬克的助手等圍剿穹天屠酒店。柯馬克豈會坐以待斃?動員酒店內所有殺手包括擊斃法蘭基的「雙胞胎」迎戰,彼此互相廝殺,刀槍炸彈盡出,血肉肢體橫飛,暴力程度不遜《殺神John Wick》,令好此道者看得過癮。

邪不勝正的結局屬於意料之內,榮士敦對高桌會的態度卻出人意表,突顯他的超凡智慧與野心,成就理應不止是穹天屠經理。未知製作公司可會考慮開拍第2季,交代他接手打理酒店後的心理轉變,甚至是認識John Wick的經過?如果在《殺》片飾演晚年榮士敦的伊恩麥聖(Ian McShane)能在結局客串亮相,感覺便更加完美,可惜事與願違。

既然《刺客旅館》屬於《殺神John Wick》前傳,兩者自有不可分割的關係,導演透過米路吉遜訓斥手下的戲分,藉以交代穹天屠酒店的「規矩」,巧妙地並把劇集和電影聯繫起來。看過《殺》片的觀眾當然知道酒店內嚴禁殺人,奇洛李維斯扮演John Wick正是犯下「天條」,才遭高桌會逐出組織,更淪為旗下殺手爭相索命的頭號目標,成為《殺》片故事核心。

角色方面亦有伸延,劇中背叛米路吉遜的年輕助手,長大後便是電影飾演酒店接待員沙隆的蘭斯列迪克(Lance Reddick)。另外,紐約「丐幫」首領梅紫的繼承人正是羅蘭士費斯賓(Laurence Fishburne)在電影扮演地下世界之王Bowery King。對於熟悉《殺神John Wick》世界觀的粉絲來說,欣賞《刺客旅館》別有一番「探古尋源」的樂趣。

港迷對台譯名有隔膜

值得一提的是,本地觀眾收看影視串流平台如Prime Video、Netflix等外語劇集,總會遇上相同問題,就是兩岸三地對於片名及角色的翻譯各異,有時令人無所適從,早前大熱的《One Piece》已是最佳例子,又例如台灣院商一向把《殺神John Wick》譯作《捍衛任務》,好讓當地觀眾聯想到奇洛李維斯主演另一經典系列《駭客任務》(即香港的《22世紀殺人網絡》),因此當Prime Video使用台版字幕時,新劇便得改名《刺客旅館:捍衛任務世界》,港迷看慣的譯名「穹天屠酒店」(The Continental),台版直譯為「大陸飯店」,令人難以投入之餘,甚或不知此劇跟《殺》片有關而錯過了,豈不可惜?