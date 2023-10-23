黃浩然爆周秀娜拍劇受傷無忽好肉 馮盈盈讀營養學腰圍重回21吋半

【明報專訊】周秀娜、黃浩然、馮盈盈和黎芷珊等前晚錄影無綫節目《思家大戰》。離巢的黃浩然自爆好耐冇入電視城，駕車來的時候行錯路。問他會否拍無綫劇？他說：「有機會都想回這個大家庭拍劇，我最後一齣劇是《法證先鋒IV》。」他和周秀娜合演的《叠影狙擊》成為台慶劇，二人既意外又開心，周秀娜說：「今次是我第二次參演台慶劇。（可有收視壓力？）沒有，拍攝時已盡全力，其他管不到，亦沒去想。」

黃浩然爆周秀娜在劇中一人分演兩角，壓力很大，又多打戲，經常受傷無忽好肉。周秀娜承認，「基本每場打戲都受傷，因為著貼身衫不可以墊pad，還要著住高踭鞋跑，有場戲和Bosco（黃宗澤）一齊跑，要我跟他的速度，我在鞋內黐膠紙，驚跑跑下甩鞋，Bosco非常好，減速就我，拍攝時我全身皮膚敏感，真是無塊好肉」。

碩士畢業繼續進修

消瘦不少的馮盈盈表示現在攻讀營養學，注意飲食，加上勤運動，「很多朋友都問我減肥和keep fit貼士，我會拍片在網上分享飲食心得，飲什麼果汁排毒，瘦腰不瘦胸，現在腰圍重回參選港姐時的21吋半，健康的，不會過瘦」。

快將碩士畢業的她稱會繼續進修，暫時無意執業，考牌要在醫院實習一年，沒有時間，「拍完《逆天奇案2》，現在要為台慶擔任司儀做準備。已經年幾沒劇集播出，《逆天2》是公司其中一齣重點劇，好期待，還有一齣《妳不是她》未播」。

記者：柯美