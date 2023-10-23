MIRROR演唱會意外翻版 布景板倒下砸內地女團成員段藝璇

【明報專訊】男團MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會時發生嚴重意外，一個巨型屏幕墜下擊中舞蹈員李啟言（Mo）與張梓峯（阿峯）。前日（21日）內地女團「SNH48」成員段藝璇在青島參演舞台劇時，後方的巨型布景板突然倒下，她被擊中倒地，觀眾嚇得慘叫。事件令人聯想起MIRROR演唱會中受重傷的阿Mo仍在接受治療，日前阿Mo父親李盛林牧師的代禱信提到因人為錯誤影響兒子的人生，感到無辜。阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）與另一受傷的阿峯分別轉發代禱信，同時highlight有關「無辜」論。

娛樂組

內地女團「SNH48」成員段藝璇前晚參與「最佳拍檔第三季」巡演，她在舞台上準備演出，站在比她高兩倍的布景板前，布景板突然向前倒下砸中段藝璇，她隨即倒地，現場目擊者驚慌尖叫，工作人員移開布景板將她救出。段藝璇事後繼續演出，觀眾稱見她全身發抖，表演結束後，她才往醫院治療。

段藝璇事後在社交網向粉絲報平安，「沒有腦震盪，頭暈和頭痛應該是頸椎的問題，那個板子背後是鐵的井格式骨架子（窗戶形狀），不是全部都是鋼板，中間是有一個個空的不硬的小格子，可能我運氣很好，所以不要擔心了！」

粉絲促徹查偶像受傷原因

段藝璇昨日如常出席巡演握手會活動，粉絲心痛偶像，質疑工作人員沒有第一時間將她送院檢查，對此表達不滿，要求徹查與追究，承諾保護藝人安全。段藝璇所屬公司發聲明稱意外發生後，工作人員第一時間了解她的情况，並陪同到醫院做專業檢查，確認她身體無礙。公司會加強內部安全培訓與優化舞台安全檢查流程，以保障眾人的安全。

段藝璇的意外令人聯想起MIRROR演唱會中受重傷，仍在治療的阿Mo，前日阿Mo父親李盛林牧師發出第65封代禱信，談及阿Mo近况，讓公眾了解阿Mo治療的儀器「動態移動手臂支撐系統（SaeboMAS）」，有助促進和推動肩部和肘部的功能活動，使患者更容易操練強化肩部和肘部無力的肌肉。

嘆人為錯誤 兒子無辜受傷

李牧師在禱告部分為兒子受傷感無辜，「阿Mo的事件對我來說一直都感到他是無辜的。因着人為的錯誤而影響了他的人生，接受不必要的治療。這人為的錯誤並不是『一人做事一人當』，而是『一人做事別人當』，更是我們一家去承擔。前後一秒就可能奪去性命。若不是當時在台上的舞姿剛好是頸位移前，巨型屏幕就正正在這一秒落在阿Mo的頭上，後果真是不堪設想。這正是在人的錯誤中，神保存了阿Mo的性命呢！」

跟阿Mo同場受傷的舞蹈員阿峯和阿Mo女友So Ching轉發代禱信，二人不約而同highlight了「無辜論」。阿峯已重投工作教舞蹈班，So Ching今年5月退出女團COLLAR，繼續個人舞蹈工作。