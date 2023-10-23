紀錄片重提婚外情 小三拒認大話精 Rebecca Loos狠批碧咸扮受害者

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月4日推出紀錄片《碧咸傳》大受歡迎，連續兩周登上英語節目收視榜首，片中重提英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）廿年前出軌的醜聞，令到當年被指是「小三」的助手Rebecca Loos再度惹起關注。節目播出後，已婚並移居挪威的Rebecca首次開腔回應，狠批碧咸不負責任，「他把自己塑造成為受害者，而我就是大話精，滿口謊言，亦是導致『碧咸嫂』維多利亞（Victoria Beckham）受苦的女人」，說來仍然意難平。

現年47歲的Rebecca Loos最近接受英國《每日郵報》獨家訪問，首度開腔回應《碧咸傳》重提2004年碧咸背妻跟她搞婚外情的感受。從報道刊登的照片可見，Rebecca坐在奧斯陸某酒店一角，默默看着碧咸夫婦在紀錄片提到如何修補婚姻裂痕，雖已事過境遷，仍然憤憤不平。碧咸承認出軌令他受到莫大壓力，維多利亞亦坦承是婚姻中最難捱的時刻，「好像全世界也針對我們，但我們也在針對彼此」。

不滿碧咸推卸責任

Rebecca Loos批評紀錄片中碧咸絲毫不覺內疚，流露不負責任的態度，「當然，他想說什麼便說什麼，我明白他必須保護個人形象，問題是他在扮演受害者角色，而我就似是大話精，單方面在揑造故事」。另外，Rebecca亦不滿碧咸在出軌後推卸責任，「他間接地說，我才是導致維多利亞受苦的人」。

自從英國小報揭發Rebecca當小三後，她受盡千夫所指，「英國人愛批判，我曾在超級市場內，突然有人衝過來用手機近距離拍攝我的照片」，14年前她決定移居挪威，展開人生新一頁，如今已婚並育有兩名小孩，任職瑜伽導師和醫護助理，生活和諧平靜，「這裏的居民根本不理會（報道），亦有朋友跟我說，她們曾與有婦之夫一起，每個人都有過去」。

揭發碧咸偷食女模

《碧咸傳》只有極小篇幅提及Rebecca，她索性自爆出軌內情，例如她跟碧咸互相發送情慾短訊，「內容充滿挑逗性，當時覺得很有趣」，直至某日她收到碧咸一名西班牙保鑣的勸阻：「停手吧，他把你的短訊傳給身邊友人觀看，引得他們哈哈大笑。」Rebecca坦承此事令她心靈受到傷害。

另一方面，她又提到2003年9月與碧咸出席巴西球星朗拿度生日派對，其間「碧咸嫂」致電尋夫不果，於是向Rebecca求助，最終她在朗拿度豪宅某間睡房發現男方蹤影，牀上躺着一名西班牙模特兒，她憶述：「當時我已跟他在一起，此事令我傷心又憤怒，忍不住自責『我真是大笨蛋』。」