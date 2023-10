my little airport演唱會尾場 梁朝偉偕張叔平捧場掀熱話

my little airport(左圖)前晚在九展舉行尾場演唱會,梁朝偉(右圖)現身捧場,引起網民熱議。(網上圖片)

【明報專訊】本地獨立音樂組合my little airport(mla)在九展Star Hall舉行一連6場《你告訴我一個昆德拉的故事(sorry, the same old story)》演唱會,前晚尾場,影帝梁朝偉現身捧場。罕有在港欣賞演唱會的梁朝偉在觀眾席出現,有網民留言稱就算真的看見對方也不敢相信,有人搞笑說在梁朝偉附近的觀眾會否錯覺自己在康城影展。劉嘉玲未有陪老公梁朝偉睇騷,身旁分別是好友張叔平與黃丹儀,坐他前面還有張繼聰與謝安琪等。

娛樂組

my little airport前晚假九展舉行尾場演唱會,台下星光熠熠,梁朝偉、張叔平、黃耀明、林海峰、張繼聰、謝安琪、俞琤、岑寧兒、林嘉欣和編劇莊梅岩等捧場。my little airport宇宙合作社在社交平台分享演唱會照片,見戴cap帽的梁朝偉坐在觀眾席微笑看my little airport演出,他背後的觀眾則站着舉牌點歌。

想知梁朝偉鍾意邊首歌

劉嘉玲曾爆有「社恐」的梁朝偉去睇戲要買連座6張飛,免被騷擾。有網民調侃mla演唱會真是一票難求,留言:「梁朝偉都買唔到6連……」梁朝偉捧場看mla成網民熱話,有人驚訝影帝是mla粉絲,有網民又說想不到看mla演唱會會拉近跟梁朝偉的距離,最多人說「想知梁朝偉最鍾意邊首歌」,連內地mla歌迷都極速轉發消息,承認好震撼。

同場還有林海峰,他在社交平台上載mla演唱會紀念T恤,原來開騷前他到後台探班,分享跟mla對話,「23號晚mla尾場九展後台開騷前,『J:開show啦喎』,『P:你都係吖』,都係機場,mla魅力沒法擋」。謝安琪分享跟老公張繼聰和俞琤的合照,激讚mla,「超級正嘅演出」。

my little airport是本地二人獨立音樂組合,2004年成立,成員為林鵬(阿P)和區健瑩(Nicole Au)為人低調。2015年為電影《金雞sss》創作《美麗新香港》,獲香港電影金像獎最佳原創歌曲獎提名。《美麗新香港》曾被指有「政治隱喻」,前晚他們也有獻唱這首歌。

解釋為何以昆德拉做騷名

今次演唱會名《你告訴我一個昆德拉的故事(sorry, the same old story)》,mla在社交平台解釋,「幾年來想過用的show名,來自舊歌《milan》,因出新碟等原因玩不到這組歌的rundown而押後,今年再定了這主題,上星期二交齊show名等資料給場地,翌日收到昆德拉(捷克裔作家米蘭昆德拉)過身的消息」。