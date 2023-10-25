與安普賢認愛兩月 分手收場 Jisoo寄情工作 伙李敏鎬演新片

安普賢（上圖）被韓媒揭發多次進出Jisoo（下圖）香閨。

【明報專訊】韓國女團Blackpink成員Jisoo與《今生也請多指教》男星安普賢今年8月公開戀情，成為隊中首名認愛成員，估不到相隔兩個多月，韓媒昨日爆料指二人已經和平分手，原因是工作繁忙聚少離多。Jisoo所屬事務所YG娛樂證實「分訊」，回復單身的她亦不愁寂寞，獲邀演出《繼承者們》李敏鎬與《社內相親》安孝燮新片《全知讀者視角》，雖然愛情失意，至少事業繼續衝刺。

Blackpink與YG娛樂今年8月約滿，成員Jennie、Lisa、Rose及Jisoo的去留問題，一直成為全球樂迷的焦點。

工作繁忙聚少離多

Blackpink成員的感情生活，同樣令人關心，韓媒《Dispatch》8月初報道，今年5月至8月期間，安普賢多次出入Jisoo位於首爾龍山區的香閨，並公開男方駕車「送外賣」到女友家的照片，事後Jisoo大方認愛，「（戀情）正在開始階段，所以十分小心，正在互相了解的過程」；安普賢口徑一致，承認二人正在拍拖。

Jisoo與安普賢這段戀情難逃「見光死」宿命，韓國有線頻道JTBC引述知情人士爆料，Jisoo與安普賢最近因工作日程緊密，關係變得疏遠，決定和平分手。YG娛樂接受韓媒《Newsen》查詢時，亦代為承認「分訊」。由於二人認愛只有兩個多月，突傳分手令粉絲震驚不已。

事實上，Jisoo上月完成Blackpink世界巡迴演唱會後，先後到過紐約、巴黎出席時裝代言活動，下月28及29日或將出席東京舉行MAMA音樂頒獎禮，憑個人單曲《Flower》角逐最佳女歌手獎，加上她被指接拍新片《全知讀者視角》，工作如此繁忙，難怪與安普賢聚少離多。

唱而優則演的Jisoo繼擔綱韓劇《雪降花》和客串韓片《附身》後，再收到《全知讀者視角》邀請，有望跟《繼承者們》李敏鎬與《社內相親》安孝燮兩大「男神」合作。YG娛樂承認已接劇本，現正積極考慮。另外，曾獲選為「全球百大美女」冠軍的《假面女郎》主角Nana，亦透過事務所表示考慮接拍《全》片。

新片12月開鏡

改編自同名網絡小說的特技片《全知讀者視角》，由《與神同行》製作公司拍攝，《死亡「動」新聞》金秉祐執導，製作費高達300億韓圜（約1.74億港元），現已完成前期籌備工作，預計今年12月開鏡，拍攝期至明年5月止。故事講述主角是平凡上班族，唯一興趣是追看已連載10年的網絡小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，當小說結局後，現實世界突然崩潰，小說世界取而代之，書中發生災禍逐一應驗眼前，唯一知悉小說結局的主角便肩負救世重任。除了李敏鎬和安孝燮外，據報《閃耀國度》蔡秀彬及《還魂》申承浩亦將參與演出。