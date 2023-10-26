拍真人版《海賊王》爆紅 「卓洛」新田真劍佑計劃多來港工作

【明報專訊】已故著名日本演員千葉真一的兒子新田真劍佑，在Netflix改編日本漫畫的劇集《One Piece》（海賊王）飾演「卓洛」一角人氣急升，獲邀來港出席昨晚的時裝品牌酒會，同場有陳凱詠、林愷鈴、雲浩影、COLLAR成員邱彥筒、柯煒林與黃溢豪，穿上品牌新裝亮相。

新田真劍佑率先登場，以流利英語打招呼和接受司儀訪問。身穿厚羽絨的他感店內氣溫太熱，訪問中途突然行開，脫下羽絨後才繼續訪問。他說：「小時候曾來港幾次，但年紀太小已記憶模糊，計劃來港工作，今次算是首次。」新田真劍佑透露昨日在一間意大利餐廳品嘗白松露味雪糕，令他回味。談到拍真人版《海賊王》爆紅，他希望繼續接演其他連續劇，不介意多拍動作戲，談情說愛角色則可免則免。

陳凱詠恨出席樂壇頒獎禮

陳凱詠約滿環球後自由身密密接工作，又忙為剛推出的新碟宣傳，沒時間煲劇和休息，未追看真人版《海賊王》，但朋友知她能與新田真劍佑同場大感羨慕，打算邀對方合照留念。獨立發展的她承認開公司後，所有事都一腳踢，嘆不容易和辛苦，身邊人卻發覺她愈忙愈精神。

陳凱詠表示未有刻意急起直追收復失地，「未有計追回幾多數，現在努力工作，愈做愈有精力又開心。希望有機會出席年底的樂壇頒獎禮，不一定為爭獎，有份參與，見一班好朋友敘舊已夠好，畢竟停工近一年」。她早前受訪透露與導演陳健朗分手，暫時不談感情，只想專心工作。

林愷鈴叫緋聞男友捧新劇場

林愷鈴與新田真劍佑同屬星二代，羨慕對方拍到好角色和動作劇，能展現身手和長處。她演出ViuTV新劇《冰上火花》將播映，心情緊張又期待，因不再演乖乖女，首演有陰暗面的角色，「擔心觀眾對我新劇角色反應，劇中會做壞事。不過真實世界好多人都有黑暗面，我也有頹廢不開心時候，會找朋友或家人傾訴」。會否找緋聞男友楊天宇傾訴？林愷鈴說：「拍劇初開工已有場喊戲，靠對手柯煒林開解，幫我投入角色，多謝導演給予機會。與楊天宇是好朋友關係，他為人好陽光，大家有傾工作和拍戲的事，是好支持我的好朋友，會叫他捧我場。」

特首李家超發表新《施政報告》，陳凱詠與林愷鈴對政府大力資助電影業，認為對業界是好事。至於鼓勵生育和買樓減辣招，二人認為不關她們事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳