黃宗澤高攀不起蔡潔 寧戀吳卓羲 袁偉豪請假陪老婆生B 關楚耀努力造人攞津貼

蔡潔（左）跟黃宗澤（右）合照時，暱稱對方「波波」，之後一同受訪，異口同聲稱太好朋友難撻着。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】黃宗澤、袁偉豪和蔡潔主演無綫劇《法證先鋒6倖存者的救贖》昨日於深圳開鏡，黃宗澤與緋聞女友蔡潔合照時，被女方暱稱「波波」，二人強調是很好的朋友，黃宗澤笑言高攀不起蔡潔，跟好兄弟吳卓羲傳緋聞更可信；蔡潔則說視黃宗澤為好姊妹。昨日特首李家超發表新《施政報告》宣布樓市局部減辣，蔡潔有意買樓，但要審慎考慮。袁偉豪太太張寶兒臨盆在即，《施政報告》推出兩萬元生育津貼，袁偉豪說如果享受到兩萬元津貼會做BB基金，明年結婚的關楚耀稱婚後即展開造人大計攞津貼。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《法證先鋒6倖存者的救贖》昨日在深圳開鏡，黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、關楚耀、郭珮文、陳星妤、監製鍾澍佳等出席。黃宗澤與緋聞女友蔡潔合照時，被女方暱稱「波波」。問劇中是否奉旨談情？黃宗澤說：「劇中跟蔡潔只得友情，沒有感情線。拍劇以外，蔡潔不理我。」蔡潔呼冤：「我沒有不理他，我日日跟他短信傾劇情。」

二人是否有發展感情機會？黃宗澤稱跟蔡潔太好朋友，「不知幾時開始變了緋聞，我高攀不起她，找個可信度高的人才傳啦。（老友吳卓羲爆你有拖拍？）我跟吳卓羲傳緋聞可信度比較高，我是女人，是《法證6》女主角」。蔡潔笑言當黃宗澤是好姊妹。

黃宗澤「添食」不敢加酬勞

黃宗澤稱與袁偉豪、蔡潔合作《法證先鋒V》反應理想，加快《法證6》開拍，製作費加碼，但不敢加酬勞，「這個市道，有工開已開心」。新劇在中港兩地取景，黃宗澤透露演的角色較沉重，有很多專有名詞對白，好大挑戰；拍劇外，他還要宣傳台慶劇《叠影狙擊》。

袁偉豪劇中任動作擔當；蔡潔演的法醫則負責搞笑。談到特首李家超發表新《施政報告》宣布樓市局部減辣，黃宗澤未考慮再買樓，「夠食夠用夠住就OK」。蔡潔透露有儲蓄計劃，但會否這個時候買樓要先審慎考慮，暫未有結論。

準爸爸袁偉豪心情未緊張

袁偉豪同時拍《法證6》和《反黑英雄》，又要抽時間照顧分娩在即的太太張寶兒，已向兩劇組請假照顧太太和BB，「我們心情還未緊張，寶兒現在腳腫，閒時陪她散步、吃東西」。袁偉豪飾演警察動作戲較多，他盡量親身上陣，若有危險動作才交替身代勞。提到新《施政報告》鼓勵生育有兩萬元津貼，他非常期待，「若時間配合，享受到兩萬蚊，會做BB基金」。政府為樓市減辣，袁偉豪與傅嘉莉暫未受惠，各自都有供樓，稱買樓是長遠計劃。

傅嘉莉在劇集《香港人在北京》扮「火雞姐」獲讚，她開心等到演技被認同，未來繼續全力以赴，「無論什麼角色，都不吝嗇去演出」。她透露在《法證6》要應付很多情緒崩潰戲，甚有難度，要好好準備。

讚未來老婆腳頭好

關楚耀與拍拖6年空姐女友Joann籌備婚事，表示好順利，婚禮明年五六月在東南亞的陽光與海灘小島舉行。他讚未來老婆腳頭好，「今年開心求婚成功，參演劇集《一舞傾城》反應好，現在又再拍劇」。關楚耀稱婚後會即展開造人大計，「見妹妹生了BB好開心，外甥仔5個月大，我每星期幫手湊，感受親子樂」。

提到《施政報告》推出兩萬元生育津貼，他說：「OK喎，我會努力。（樓市減辣會否買樓？）當然想，現在努力拍劇搵錢」。關楚耀在《法證V》演的變態角色已死，今次以亦正亦邪角色周旋蔡潔身邊， 預計在內地逗留一個月拍攝。

郭珮文收起性感演法證

應屆落選港姐郭珮文參演《法證6》，演黃宗澤的法證同事。她首次拍劇感榮幸，「心情好緊張，這部劇好出名，我由細到大都有留意」。身形突出的她成為網民熱捧人物，今次演出會否騷身材？郭珮文笑說：「不會，我著西裝外套行政look，不性感。」她表示演戲方面由零開始，會趁機跟不同崗位劇組人員多多學習。

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