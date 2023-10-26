36年前東京電影節稱帝 張藝謀拍戲一眼關八 自嘲似保安

【明報專訊】拍過《秋菊打官司》、《活着》等衆多名片的內地導演張藝謀，日前獲第36屆東京國際電影節頒發特別成就獎，昨日主持大師班，大談從影感受；提及1987年憑《老井》在東京電影節稱帝，獲知喜訊一刻正在沙漠拍戲，讓他印象深刻。由當攝影師開始，到後來首次做導演拍《紅高粱》，從影40年的張藝謀自言東京影帝是其人生首個演員獎項，也肯定是最後一個。他又表示拍攝今年內地賣座冠軍《滿江紅》用了8至10部攝影機，要看多個屏幕，自嘲似個保安員。

記者：蘇珮欣

張藝謀執導的《千里走單騎》，由《幸福的黃手絹》高倉健主演，大讚後者從不休息，即使沒其戲分也逗留片場，而且堅持全程站着，既專業也敬業。已於2014年身故的高倉健，張藝謀直言對方啓發了他以後拍戲也不會坐，且要求所有工作人員也這樣做。

等待完美劇本 重視演員溝通

張藝謀表示很難遇到完美劇本，但一直期待，抱着明天就會出現完美劇本的想法，可惜至今未實現。他稱很多時收到劇本，得長時間修改，曾質疑自己太沒效率，其實不然，後來發現其他導演也遇到同樣問題。張藝謀公開了自己執導時的習慣，稱十分重視與演員討論劇本，曾試過討論後重新拍過，「電影工業中演員在第一條生產線，他們表現出人物故事，所以很重視演員的想法」。透過不停與演員溝通，也令本來沉默寡言的他，如今變得多話。

張藝謀執導的《滿江紅》與《堅如磐石》，先後在賀歲及國慶檔期上映，而且均取得佳績，尤其前者，累收45.4億人民幣，暫列2023年內地票房冠軍。張藝謀昨表示《滿江紅》以紅色為主，拍攝前已跟美術、布景等工作人員開會做好準備，有紅色畫面構思才開拍，所以在片場的時間都留給演員。他說：「為了捕捉演員最佳表現，現場會有好幾部攝影機跟隨他們，大概8至10部，即使穿崩也可在後期製作時刪除。由於有8至10部攝影機，他要監視眾多鏡頭，感覺像個保安！我不謙虛的說，我是在內地看最多屏幕的導演」。

妻子嘲笑成立「導演帝國」

張藝謀稱子女也隨他入行，長女張末已是導演，下月有新片推出。另一兒子在美國念電影，畢業後想當動畫導演。張問兒子為何不想拍真人演出電影，但兒子堅持拍動畫，而且十分熟悉日本動畫。張笑言動畫他只知道宮崎駿。子女都要做導演，遭妻子陳婷指他成立了「導演帝國」。

被問到如何有動力拍電影多年？張藝謀自言熱愛電影，才能拍足40年，當初大學選讀這科，也許只為找條出路，怎料真的愛上。至於如何保持熱血，他稱先要保養身體，「不能變肥、注意飲食，不煙不酒」。他表示亦不要讓投資者虧本及需要有好劇本。