余香凝獲贈BB衫 簡君晋感激古天樂投資《白日之下》

【明報專訊】港劇《IT狗》導演簡君晋執導電影《白日之下》，將於下月2日在港上映，早前獲邀參加東京國際電影節的世界焦點單元。簡君晋與女主角余香凝、配樂朱芸編及剪接盧煒麟前日出席亞洲電影大獎學院及東京國際電影節合辨、創意香港及電影發展基金資助的「亞洲電影巡迴放映」活動，並接受本報訪問。上月剛誕下么兒的余香凝表示，原來有很多日本影迷熱愛港產片，連她的舊作都看過，亦有人送贈嬰兒衫，令她感動。

《白日之下》改編自真人真事，揭露殘疾院舍的黑暗面貌。簡君晋作為香港新一代導演，被問到有何抱負？他表示「用作品說話」，不敢奢望電影能改變世界，只想替別人發聲，就像戲中余香凝飾演記者角色，「有觀眾看完《白日之下》，原已遺忘這宗新聞，隨即翻閱相關報道」。有意見認為港產片今非昔比，4人都不認同，簡君晋說：「不要懷緬過去，最好買張票入場，因有很好出色港產片如《毒舌大狀》、《阿媽有咗第二個》。」他又表示，無論影壇前輩抑或電影系學生，仍然對電影充滿熱血，余香凝也認同，《白》片的臨時演員都很厲害，能夠助她入戲。

簡君晋提到尋找投資者的困難，《白日之下》花上5年時間，最終獲古天樂投資，「遞交計劃書後翌日遇到古生，他已表示有意開拍」，簡君晋相信劇本感動對方外，監製爾冬陞也花了不少唇舌。

記者、攝影：蘇珮欣