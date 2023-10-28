【娛樂場】潘偉源作品演唱會 《中年好聲音》9選手代原唱獻Sing

【明報專訊】殿堂級填詞人潘偉源曾在香港樂壇屢獲殊榮，明年1月8日在柴灣青年廣場Y綜藝館舉辦《潘偉源×好聲音 源源不絕作品演唱會》紀念入行45周年。這次潘偉源沒邀原唱者獻唱他的作品，反而邀請9名來自無綫選秀節目《中年好聲音》第一季的選手，包括涂家堯、鮑聖光、何博文、李泇霖、柳冕、羅金榮、梁凱榳、區俊傑及馮志豪參與他人生中首個作品演唱會，原來有特別原因。

被中年人奮勇追夢感動

潘偉源說：「我淡出詞壇已有好一段時間，這次有機會舉行自己的詞作演唱會，我希望藉此帶出正面信息。人生就是一段不斷奮鬥的過程，當我看到這班『好聲音』選手到中年仍努力追尋夢想，由素人到成為大家熟悉的歌手，好感動！他們在比賽中經歷過成功與失敗，試過晉級也試過被淘汰，但仍充滿鬥志和生命力。我期待看見他們在台上重新演繹我填詞的作品，憑他們獨有的聲音和故事，為歌曲再添新感覺、新意義！」9名歌手獲潘偉源點名邀請感興奮，開心能在大舞台演出。

讓觀眾重拾成長回憶

潘偉源分享道：「我從他們身上發現不同特質，當中有默默耕耘的唱作人，有不向現實低頭堅毅追夢的一群，也有笑看人生、積極以音樂分享夢想的樂天一派，當然還有人氣急升的新偶像！9名歌手各有特質，加起來就是一個無比精彩的團隊！」潘偉源因應各人的獨有魅力，把演唱會編排成不同部分，讓觀眾感受不同情懷，重拾成長回憶。他幽默說：「9個都是很能唱的人，最重要是他們肯唱我的歌！」9名歌手受寵若驚，「老師，我們求之不得啊！」

繼續創作 永不言退

明年70歲的潘偉源自1979年以來，發表數以千計填詞作品，包括陳百強的《一生何求》、《煙雨淒迷》；葉蒨文《祝福》、《珍重》；梅艷芳《蔓珠莎華》、《烈燄紅唇》、《愛將》及《淑女》；張國榮《不怕寂寞》、《寂寞夜晚》；林子祥《似夢迷離》、《千億個夜晚》、《敢愛敢做》及《友愛長存》；羅文《波斯貓》；王傑《幾分傷心幾分痴》；張學友《餓狼傳說》；呂方《彎彎的月亮》、《求你講清楚》及《每段路》；鄭秀文《思念》及《叮噹》；鄺美雲《再坐一會》；張智霖和許秋怡的《現代愛情故事》等。近年潘偉源仍繼續創作，永不言退，努力推出全新填詞作品。

演出者李泇霖還參與演唱會策劃，她表示潘偉源一向低調，但在一些音樂活動曾見面，她參加《中年好聲音》時唱過潘偉源的作品《珍重》，後者在社交網鼓勵她。她好喜歡葉蒨文的歌，想在演唱會獻唱《祝福》。

■《潘偉源×好聲音 源源不絕作品演唱會》

門票發售：城市電腦售票網（11月中發售）

演出日期：2024年1月8日

演出地點：柴灣青年廣場Y綜藝館