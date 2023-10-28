趙寅成幽默回應留鬚劣評 《社長3》首播收視勝上季

【明報專訊】影視串流平台Disney+韓劇《Moving超異能族》叫好叫座，帶挈趙寅成人氣再升，近日頻頻曝光，先後亮相第13屆美麗藝術人獎和有線頻道tvN綜藝節目《偶然成為社長》第3季記者會，網民發現他以「鬍鬚Look」亮相，紛紛透其社交媒體留言表示不滿，有人說：「你在測試我對你的愛的底線嗎？」亦有粉絲表示：「請告訴我這些都是假鬍子。」難得趙寅成逐一回應，包括「（留鬍）因為我收了人家的錢」及「當你看過新片便會明白我為何有鬍鬚了」，獲讚幽默親民。

另外，趙寅成跟車太鉉合演的《偶然成為社長3》前晚（26日）首播，收視5.9%，比上季最後一集5.7%為佳。今季二人到美國加州經營超級市場，早前跟他合演Disney+韓劇《Moving超異能族》的韓孝珠亦會到店兼職，令粉絲期待的「夫妻」打情罵俏場面再現，例如韓孝珠借用《Moving》劇情，「我獨自養育孩子真辛苦」。趙寅成即安撫她說：「辛苦你了，因為沒有嫁到好老公。」趙寅成亦邀請圈中好友兼《閨密盜賞團》拍檔尹敬浩、《霜花店》林周煥等客串，首集講述他們為超市營業做準備，多得韓孝珠的流利英語，才可順利入貨，眾人開玩笑說要偷走她的護照，防止她中途離開節目。