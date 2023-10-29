【娛樂場】科幻劇《仿生人間》 宋威龍文淇搜捕複製人

【明報專訊】內地科幻劇《仿生人間》共12集在愛奇藝上架，由3名台灣導演陳正道、許肇任、柯貞年執導，台灣演員文淇（本名陳文淇）配內地人氣小生宋威龍，是科幻懸疑劇，「仿生人」即複製人，每集單元故事由男女主角宋威龍與文淇在偵查過程中串連起來。《仿》劇以「科幻」掛帥，仿生人的題材少見，央視網文娛新聞也發文稱「題材新穎」。不過，劇集播出後有網民嫌製作不夠科幻，懸疑也是一般，故事內裏其實是人性善與惡的選擇、親情與愛情的探討，未能滿足追求燒腦劇情的觀眾。

未來世界人類禁止仿生人

故事講述未來世界，人類研發出生理上與人類無異的仿生人，二者唯一差別是仿生人可以被植入「初始執念」。由於該產業發展迅猛，有人開始利用其進行非法活動，政府最終發出「仿生人禁止令」，同時也成立了「明眸基因研究所」來配合搜查混迹在人類社會中未被發現的仿生人，由於要保護人類所以要禁止仿生人。

「明眸」調查員程諾（宋威龍飾）和安秋（文淇飾）在組長萬國峯（祖峯飾）的帶領下展開工作。程諾冷靜理智，加入這機構跟母親的死有絕大關係，安秋是心理醫生富同情心，從心理方面辨別仿生人，但她背後有不能揭穿的秘密，造成故事尾段的大矛盾，兩人從開始的互看不慣到後來可以默契配合偵破案件；就在偵查的過程中，兩人各自隱藏的祕密也漸漸浮出水面。

在首集故事是人類母親與仿生人母親跟兒子之間的故事，陳心慧因工作忙碌，幾年前訂購了一個和自己相似的仿生人照顧兒子方願，因為仿生媽媽的「初始執念」，照顧方願得無微不至，漸漸發展成取代陳心慧的念頭。生母被殺後，兒子試圖替仿生媽媽頂罪，因他不想再失去另一個媽媽。現實中父母為工作打拼，以為對子女的愛可用物質或其他人替代，最後帶來反效果，導演想透過劇中人讓觀眾反思。

網民為「仿生老公」抱不平

第2集有仿生老公的出現，藝術家金焰長期面對老公關序出軌兼且家暴，一次被虐打中，她反抗並錯手殺死對方，她在黑市買了一個仿生老公，兩人過了一段幸福日子，直至被程諾與安秋查出真的關序已被殺。仿生老公對金焰付出真愛並頂罪，金焰更後悔一直利用深愛她的仿生人。這集「出軌」、「家暴」網上掀話題，網民為仿生老公抱不平，甚至被殺死的關序是罪有應得。

12個單元故事帶來人與人之間關係的反思，仿生人是否因異於正常人就罪該致死？社會對少數一族的態度是否能以人道處理。網上有關《仿生人間》的討論，包括故事的隱喻，有提到劇情被刪剪的傳聞，又質疑演員說對白的口型跟字幕不相配的情况等。

宋威龍有型 文淇獲金馬女配

宋威龍是年輕一代的實力派人氣演員，早期在內地劇《下一站是幸福》與《以家人之名》圈粉無數，在《仿》劇他以浪子新形象登場，粉絲狂讚有型。女主角文淇也有來頭，曾憑電影《嘉年華》入圍金馬獎最佳女主角，當時只有14歲，對手包括張艾嘉、舒淇與惠英紅；同屆她憑另一部電影《血觀音》獲「最佳女配角」。