內地培訓導演計劃多 有才不會被埋沒 賈樟柯讚《過時·過節》有口碑受歡迎

【明報專訊】曾憑《三峽好人》在威尼斯影展摘下最高榮譽金獅獎的內地導演賈樟柯，出席第36屆東京國際電影節有關日本已故名導小津安二郎誕生120周年紀念活動，並接受本報訪問。早年跟香港電影人合作的賈樟柯，稱新冠疫情3年，久未訪港，廣東話退步了。他創辦的平遙國際影展，今年初放映了港片《過時．過節》，稱很受觀衆歡迎。談及內地電影票房，賈樟柯指成功的因素衆多，其一要引起觀衆共鳴，像收逾38億人民幣的2023年內地票房季軍《孤注一擲》便是一例。他稱內地培訓年輕導演的計劃衆多，懷才不遇幾乎不存在。

記者：蘇珮欣

小津安二郎誕生120周年紀念活動，自言是其影迷的賈樟柯，推介小津執導的黑白片《晚春》；同場還有《東京奏鳴曲》導演黑澤清及《Showing Up》美國女導演姬莉卡萊（Kelly Reichardt），原定《新活日常》德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）亦會露面，臨時因事缺席。

新片下月煞科 稱監製不易做

賈樟柯昨在東京接受本報訪問，提到小津安二郎《早安》講述一家四口首次購買電視機的故事，他稱年輕時也有相似經歷，「我七八歲經常到學校、公安局看電視，直到家裏有能力買電視機為止。年輕時最愛看排球賽，也看很多香港、日本劇集，如《大俠霍元甲》及《上海灘》等」。賈樟柯稱小津安二郎的電影有關人與人之間的故事，屬東方社會傳統價值觀，很多內地導演都向小津安二郎作品學習，他也不例外，「我在北京電影學院修讀世界電影史時，第一次接觸到小津安二郎的作品，他是能向前與向後看的偉大導演」。

賈樟柯近年監製多部電影，對上一部執導劇情片已是2018年《江湖兒女》，其間只拍了一部紀錄片；他透露正在拍新片《風流一代》，下月煞科，預計明年上映。他稱做監製也不易，要了解導演的好壞處，發揮其優點，避開缺點，使對方的作品更完美，所以跟不同導演合作，要注意的事也不同。

久未訪港 廣東話退步

賈樟柯早年跟香港關係密切，學生時期作品在港獲獎，工作團隊也不乏港人，像攝影師余力為和製片周強。有工作人員開玩笑叫賈樟柯講廣東話，他即怕醜表示廣東話退步了，聽得懂但不會講，直言疫情3年，害他與香港的連結中斷，以前每年都到香港參加電影活動，但至少4年沒訪港，聲稱今年無論如何都要找時間去一趟。他說：「疫情關係，對香港近年的本土電影不太了解，有點可惜。」還提到他創辦的平遙國際電影展，參加的港產片較少，因兩者沒聯繫渠道，根本無法邀請港片參與。雖然港產片甚少參與平遙影展，但賈樟柯指曾慶宏執導、毛舜筠與呂爵安主演的《過時．過節》，今年初參加第6屆平遙影展，口碑很好，還獲得最受歡迎影片獎，「應該推動兩岸三地電影活動，雖然可能有文化差異或分歧，但交流是可以的」。

祝福侯孝賢保重身體

除了小津安二郎，賈樟柯也是台灣名導侯孝賢的粉絲，後者罹患腦退化症被迫退休，賈導坦言惋惜，「他的病不是一時三刻，有關心他的身體狀况。身為影迷很惋惜，他的年紀在導演而言還算年輕，很多導演拍到八九十歲仍繼續，他應該還在高峰；他是很有生命力、活力的人，現在不得不退休，但祝福他保重身體，享受晚年」。

賈樟柯不僅當導演、監製及演員，近年還積極培育人才及推動中國電影發展。他指中國電影工業進步很多，但還有改善空間。年輕導演的培訓計劃很多且內容豐富，相關組識、機構遍及每個省分，「只要有才華，幾乎不會被埋沒」。不過疫情3年，他稱的確令很多電影無法上映，業界損失重大，現時疫情完結，情况已有改善。他又謂影視串流平台的出現，影響世界各地票房，內地卻相反，在平台有口碑可再到戲院上映，而且票房不錯，所以串流平台帶來好或壞影響，尚待觀察。

題材惹共鳴 票房易成功

談到中國電影巿場龐大，今年暑假檔總票房超過206億人民幣（約220億港元），被問到如何看待中國電影的商業與藝術價值，賈樟柯指電影成功因素很多，例如題材跟大眾息息相關，他表示最近在內地大收、講述電話騙案的《孤注一擲》便是好例子，題材引起觀眾共鳴，票房才會好。他認為很多票房大收的電影，藝術價值也高，如劉江江執導、朱一龍主演的《人生大事》（香港觀衆可在Netflix收看），還有寧浩執導、劉德華主演的《紅毯先生》等，他相信藝術與商業能並存。