新片《成功補習班》紀念故友 藍正龍愛上執導 向青春道別

藍正龍兩次執導的電影都比較小品，他其實沒有設限，什麼類型也想拍。（攝影/記者：蘇珮欣）

【明報專訊】《鬥魚》台灣男星藍正龍演而優則導，繼2019年交出處男導演作《傻傻愛你，傻傻愛我》後，新片《成功補習班》今年9月在台灣上映，將於香港亞洲電影節放映3場，又入選第36屆東京國際電影節「世界焦點」單元，藍正龍親赴東京與日本影迷見面，並接受本報訪問。

自言較任性 不想拍鬼片

《成功補習班》由新生代演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西主演，故事講述補習班老師小志除了教書，還鼓勵學生義無反顧向喜歡對象說愛你。3名學生因班花展開愛情和性向探索，身為同志的小志老師抵抗外界壓力，引導這群懵懂少年面對尋找自我的人生課堂。

藍正龍再次執導電影，更為清楚製作流程，稱找投資者最費時，其間會很迷茫，怕找不到資金，但也學到很多。他提到近年影視串流平台興起，愈來愈少觀眾入戲院，「連我自己一年也入不到戲院5次，因為工作很忙，工作與家庭佔據大部分時間，享受娛樂的時間不多」。

藍正龍稱要吸引觀眾入場，也是一門學問，在台灣一部電影若有30萬入場人次，意味有口碑，票房會馬上倍數增長，但大部分電影在台灣只有15萬至20萬入場人次，他直言台灣觀眾「對30萬入場人次這個數字很敏感」，所以導演選題材時，要考慮到票房，「鬼片通常比較好票房，但我不想拍鬼片」，他自言很任性，只想拍自己喜歡的故事。

不發脾氣 怕嚇壞演員

《成功補習班》取材自藍正龍少年時的親身經歷，也為了紀念中學時的補習班老師兼摯友、已故紀錄片導演陳俊志，後者2018年因病離世，「很思念他，想抒發這分感情，他教曉我很多東西，順道跟自己的青春說再見」。

藍正龍稱很喜歡做導演，過程辛苦，但很愉快，在片場遇上各種問題時會慌張，但從不發脾氣，怕嚇親新演員，也對演員工作有新的體會，「曾開玩笑說演員拍完就收工，導演還有很多事要做，如今更尊重所有電影人」。他透露片中有一場海邊戲，希望陽光普照下拍攝，但等了兩周還是下雨，演員檔期及工作進度都不能再等，但他不想後悔，最終還是等到陽光出來。

記者：蘇珮欣

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