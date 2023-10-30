化身「小魔鬼」曬玉背 陳茵媺無諗衝擊視后

【明報專訊】陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣與鄺潔楹等昨日到將軍澳宣傳無綫劇《羅密歐與祝英台》，一眾演員響應萬聖節以不同造型玩遊戲。陳茵媺穿露背高衩裙亮相，問「視後look」是否寓意有信心攞視后？她笑言只是為應節扮小魔鬼，「獎項沒想太多，今次回來拍劇想滿足觀眾和自己，若有提名已開心，希望下次演不同角色，只要不做回自己就好」。

陳茵媺表示工作忙，萬聖節當日錄影節目《獎門人》，無暇陪子女裝扮耍樂，為不讓小孩失望，可能請奶奶幫忙帶小孩。她未考慮帶子女到電視台觀賞遊戲節目，「有少少壓力，我怕兼顧不來媽媽和演員工作」。不想失母親威嚴？陳茵媺說：「子女覺得我是和藹可親的媽媽，好怕我變劇中好惡的角色。」

陳茵媺笑稱3子女欣賞她和老公陳豪（阿Mo）演出，反應非常意想不到，「大仔見到我和阿Mo戲中跳舞，覺得有點傻傻哋，然後笑到碌地。女兒見我和阿Mo的親嘴戲，大叫起來，其實我們經常在屋企親嘴」。

周嘉洛與游嘉欣化身王子和女超人，預告劇中兩人的感情線繼續激情，會屢遇波折。嘉欣自認鏡頭以外是宅女，沒有參與節慶習慣，「有同事問過我萬聖節去哪處玩，其實我愛回家食飯、瞓覺，學養生」。嘉洛自爆上周末應朋友之邀，扮馬里奧的蘑菇頭造型上街，非常好玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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