【娛樂場】內地劇《歲歲青蓮》 周勵淇難忘炎夏佗B拍古裝

【明報專訊】周勵淇與何潤東、何泓姍、黃聖依主演內地古裝劇《歲歲青蓮》（原名《熹妃傳》），改編自網絡小說《清宮熹妃傳》，2019年6月開拍，最近終於首播。《歲歲青蓮》原定今年5月中在騰訊視頻上架，播出前突然宣布技術問題撤檔，一度引起各種揣測，不少網民猜會否播映無期。

周勵淇喜見《歲歲青蓮》跟觀眾見面，在社交網分享自己的劇照，留言：「4年前的作品，現在終於面世。差不多拍到最後自己已經懷孕了，所以Morris（兒子）也是有份參與這一部電視劇的，哈哈哈哈，這個夫人不容易。」

周勵淇曾透露在酷熱天氣下拍古裝劇很辛苦，《歲歲青蓮》大有可能是她最後一部古裝劇。她當時在社交網寫道：「昨天我終於中暑了，非常辛苦，還有點害怕。在38度高溫底下，穿着厚厚的衣服，10多小時的拍攝真的不是那麼簡單。這部古裝電視劇可能是我最後一套，以後不敢在炎熱夏天拍古裝劇了！」

何潤東三美相伴享齊人福

《歲歲青蓮》背景設定在安王封地的曲涼城，講述奇女子駱青蓮（何泓姍飾）因容貌酷似已逝的先王妃，捲入安王諸子之間的爭奪王位紛爭。她被迫嫁入安王府，成為安王三公子賀連信（何潤東飾）婢妾。賀連信表面是吊兒郎當的紈褲子弟，其實是心懷天下、韜光養晦的暗地英雄。起初駱青蓮一心想要逃離王府，後來漸漸被丈夫的仁心和才華吸引，決定留在他身邊助其施展抱負，二人經歷種種挑戰和考驗，最後白頭偕老。

有別於一般以歷史為藍本的宮廷劇，《歲歲青蓮》劇情虛構，從原著的清宮王子爭鬥，改編成王爺諸子的襲爵之爭，使該劇從「宮鬥」變成「宅鬥」。劇中賀連信不但文武雙全，更坐擁佳麗三千，當中以嫡夫人方懷蕊（周勵淇飾）、慕海瑤（黃聖依飾）和駱青蓮最為搶眼。女人多自然是非多，賀連信既要處理妻妾勾心鬥角，又要面對襲爵之爭，鬥智鬥力解決各種難題。

何泓姍黃聖依演技被彈

《歲歲青蓮》涉及爭權奪勢各種內鬥故事，被指跟傳統古裝劇相比，最大特色是有很多幽默搞笑情節，內地網民封為「逗樂劇」；對於一眾演員的表現有讚有彈，何潤東的演技獲得認可。何泓姍最為港人熟悉是數年前跟黎耀祥合演內地劇《鳳弈》，曾在翡翠台播出，早前上午重播。何泓姍被評表現未如理想，說對白常「搖頭晃腦」和有太多小動作。黃聖依演反派，有網民形容她是「最美麗的惡毒女人」，但有批評演繹有點浮誇。《歲歲青蓮》已在「黃Viu」上架。