山田洋次讚內地導演顧曉剛 倡拍《春江水暖2》

【明報專訊】內地片《春江水暖》導演顧曉剛獲第36屆東京國際電影節頒發「黑澤明獎」，表揚其電影表現，頒獎禮今日舉行；昨日（30日）顧曉剛現身東京，與《媽，是你嗎？》92歲日本導演山田洋次出席交流會，後者是今屆「黑澤明獎」評審之一。

山田洋次表示看過顧曉剛處男執導《春江水暖》後，很好奇導演是怎樣的人。今年6月，山田洋次出席上海國際電影節與35歲顧曉剛見面，驚訝對方如此年輕。討論「黑澤明獎」得主時，山田洋次提出「應該鼓勵年輕導演」，遂決定顧曉剛得獎。顧曉剛自言很驚訝，覺得不可思議，「對上一次得獎的華人是15年前陳凱歌導演；這個獎很大，不能理解為何給我，足足好奇了1個月，也不敢向影展方面提問」。山田洋次直言若黑澤明仍在生，一定很喜歡顧曉剛的電影。

山田洋次自言很喜歡《春江水暖》，稱與顧曉剛會面後，討論若《春》片拍續集，內容會如何。山田說：「可以講一對爺孫的故事，爺爺在拍電影，但電影最終失敗，孫兒叮囑家人切勿在爺爺面前談及失敗的事。」顧曉剛稱聽到山田洋次的構思，了解到對方的創作思維與方式，像上了一課，他笑言，「自小害怕做功課，既然山田導演公開了故事，無論如何都要將他拍出來，做好這功課」。現場有影迷指「續集」故事很像《男人之苦》系列，山田洋次笑言不能拿寅次郎與《春江水暖》比較，「《春》片拍了兩年，《男人之苦》兩年可以拍5部。」

山田洋次讚男主角吳磊靚仔

《春江水暖》大部分素人演出，獲山田洋次大讚，其中特別欣賞用長鏡頭拍攝的游水場面，當得悉該幕戲拍了17、18次，全長13分鐘，驚訝表示「若用菲林拍攝，根本拍不成」，讚顧曉剛是「拍過這種好電影的導演」。顧曉剛坦言很尊敬山田洋次，指對方執導90多部電影，92歲高齡還在拍戲，「不管作為導演或一個人，我也要好好學習」。

顧曉剛新片《草木人間》講述西湖一對母子的故事，入圍今年東京國際電影節主競賽單元，男主角吳磊昨日亦出席了交流會。顧曉剛稱山田洋次日前看《草》片試映，但甫完場即離開，心想是否不喜歡？山田解釋因有事才早走，稱《草》《春》兩片風格不同，而且男主角很靚仔。

記者：蘇珮欣