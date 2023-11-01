余香凝揀戰衣爭金馬影后 林保怡睇好梁雍婷奪女配角獎

【明報專訊】余香凝、林保怡、梁雍婷、陳湛文、周漢寧前晚聯同導演簡君晉、監製爾冬陞出席電影《白日之下》首映禮，盧鎮業與女友廖子妤捧場。

余香凝最近為《白日之下》馬不停蹄，先後赴加拿大、日本出席影展，返港後又到戲院謝票，笑言見導演多過見女兒，「在加拿大和日本遇到多名移居當地的電影人，雖沒傾合作，但只要有好劇本和角色，往哪裏拍戲也沒所謂」。她憑《白日之下》角逐金馬影后，「開始揀戰衣，但現在是衫揀我，因之前剖腹生B，暫時不可做運動和紮肚，唯有吃少點。老公不會同行，要留家做奶爸」。她表示已6年沒赴台，期待本月25日出席金馬頒獎禮跟當地觀眾見面。

林保怡與梁雍婷憑《白日之下》分別角逐金馬最佳男配角和最佳女配角。問有否慶祝？林保怡說：「現在好深閨，宣布我入圍一刻正在家中做家務，反而朋友、同事比我還緊張和開心。」談到增磅演殘疾院舍院長一角，他說：「導演話角色要肥一點，但時間關係，只能增了13磅，拍攝時加假肚腩。」他反而對梁雍婷獲獎有信心。

梁雍婷表示入圍歸功於林保怡，後者說：「劇本只得對白，現場排戲要靠大家一齊度，例如有場戲講我𧨾梁雍婷埋身，就想到用雪糕利誘。」梁雍婷對得獎沒信心。保怡聞言大聲說：「有！」梁雍婷即改口表示有信心，又稱仍未準備好戰衣出席金馬頒獎禮。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com