《老友記》5主角聯署悼馬修

【明報專訊】《老友記》馬修派利上周六猝逝，終年54歲，劇中5名拍檔：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）、大衛舒威馬（David Schwimmer），沉默數天後終發聯署悼文，「我們不僅是同劇拍檔，更是一家人」。5人在聲明中表示，馬修離世，讓他們「悲痛欲絕」，「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失」。5人表示再過一段時間，他們會在準備好的情况下說出更多話，「現在我們的思念與愛，跟馬修的家人、朋友及世界各地所有愛他的人同在」。

日前有報道指麗莎古杜將收養馬修派利愛犬Alfred，據《人物》雜誌報道，Alfred是馬修跟前未婚妻Molly Hurwitz一起時共同撫養，兩人分開後，Alfred跟隨Molly，所以不存在收養問題。Molly前日在社交網發文悼念馬修，稱對方為人複雜，對她影響很大，也帶來痛苦，「他會喜歡大家討論他如何有才華，事實上他的確才華橫溢」；她最後表示感寬慰馬修能安息。

另外，美國播放《老友記》的串流平台Max，將在每一季之前加上悼念馬修派利的畫面。華納旗下的TBS電視台則會抽取馬修劇中扮演Chandler的精華片段，今日起馬拉松式播放，以示向他最後致敬。