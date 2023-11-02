曾志偉手術後首歸位《獎門人》 陳茵媺泳衣打底預濕身

【明報專訊】曾志偉、陳茵媺、連詩雅、吳業坤等前晚錄影無綫節目《獎門人台慶感謝祭》，曾志偉手術後首度回歸重掌節目，但拒受訪。他在節目中被「獎老」錢嘉樂問久未露面去了何處？曾志偉笑說：「返咗印度！」陳茵媺入行至今首次上《獎門人》玩遊戲，未玩已十分緊張，老公陳豪叮囑她放鬆心情玩，會濕身要準備雨褸，她準備了泳衣打底。有否與子女在家練習「爭櫈仔」？她說：「梗係冇啦！屋企不可以爭嘢，大家要分享。我鍾意玩『口噏噏』，我唔識睇中文，睇嘴型可能會估啱。」

連詩雅稱有看同隊吳業坤參演劇集《香港人在北京》，被對方嘲笑：「師奶好鍾意睇電視。」她說：「我不是師奶。不過另一半（陳家樂）叫我好好去玩遊戲，贏家品貢獻一下屋企。」是否因在家無貢獻？連詩雅說：「我好有貢獻，有煮飯和做家務。」

舞蹈被狠批 認有待進步

連詩雅在內地演唱會大跳Blackpink成員Jisoo歌曲《Flower》舞蹈被狠批，她說：「我都知自己有待改進，看到很多留言，好多謝大家咁留意，我會繼續努力，希望下次開騷跳得好啲，今次準備時間不足。其實綵排時跳到七八成，但上台緊張一定有點減分，不會因此驚了下次開騷不跳舞，畢竟已入行10幾年，是時候跳出框框，想挑戰自己嘗試多一點，冇理由少少挫折就放棄，我覺得今次做得不夠好，下次做得好啲，也希望在香港開騷。」連詩雅表示老公在台下欣賞，覺得她在屋企跳得較好，安慰下次做得好一點。吳業坤向連詩雅表示如跳舞無信心可以向他借鏡，他開騷曾被指跳到似幼稚園畢業禮表演，跳了10多年都是這樣，「我相信你有天分，一齊努力，下次一齊跳，一齊開花啦」。

記者：林祖傑