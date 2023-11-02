【開箱】《苦毒計》 愛美莉賓特化身吹哨人揭藥廠黑幕

【明報專訊】《哈利波特》電影系列導演大衛葉斯（David Yates）監製兼執導的犯罪劇情片《苦毒計》（Pain Hustlers），改編自真人真事，《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演，10月27日在影視串流平台Netflix上架，「爛番茄」網站統計90篇影評人文章，綜合得分低至23%，反而觀眾好感度有69%，雅俗不能共賞的情况再次發生在《苦毒計》身上。

脫衣舞孃變身銷售總監

大衛葉斯接受美媒訪問時稱，《哈利波特》前傳電影《怪獸與牠們的產地》系列第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》推出後，華納電影公司暫無計劃開拍第4集，他亦樂得抽空執導風格迥異的《苦毒計》。此片原本由索尼電影公司開發，其後Netflix斥資5000萬美元（約3.9億港元）購入播映權，故事以倒敘方式，從2011年基斯伊雲斯飾演的贊納藥廠前CEO彼德受訪開始，他狠批拍檔麗莎（愛美莉賓特飾）無情無義，到底兩人有何深仇大恨？一切由藥廠即將倒閉的日子說起。

《教父3》男星安迪加西亞（Andy Garcia）飾演尼爾博士，經營贊納藥廠不善，公司隨時關門大吉，銷售員彼德（基斯伊雲斯飾）在夜店偶遇脫衣舞孃麗莎（愛美莉賓特飾），欣賞她的口才和膽識，於是邀她過檔。麗莎一邊跟前夫爭奪女兒菲比（高兒寇曼飾）撫養權，一邊拚命掙錢養家，後遭夜店解僱，在走投無路下，唯一選擇便是投靠彼德。

由應徵一刻開始，麗莎已知贊納藥廠前景黯淡，因為尼爾研發的類鴉片止痛藥隆納芬不為市場接受，無論是大型醫院抑或私家診所都拒給病人使用，就算她費盡唇舌，結果都是徒然，加上女兒患病，以為走投無路？卻絕處逢生。麗莎誤打誤撞偷聽到病人向醫生訴苦，她主動建議病人換藥，最終做成第一單生意。

初嘗甜頭的麗莎收到第一筆佣金後，決定擴充人手，專門聘用跟她背景相似，沒學歷、沒經驗卻急於周轉的低下階層，組織「搶錢」軍團，為搶生意無所不用其極：送禮、派錢，甚至獻身，總之投其所好，直至人人發財，更帶挈藥廠上市，彼德升任CEO，麗莎亦成為銷售總監，登上人生及事業高峰。可惜好景不常，隨着女兒舊病復發、跟藥廠有緊密關係的醫生被捕、用藥過量的病人暴斃等，都敲響麗莎的「警鐘」，終於良心發現，決定當吹哨人，向警方告密換取免除刑責，結果所有涉案人都要入獄，無一倖免。

剪輯新聞片段加強真實感

講無良藥廠推出類鴉片止痛藥害人無數的故事，Disney+和Netflix劇集《毒癮》及《無痛殺手》早已拍過，《苦毒計》亦令人聯想起荷李活同類作品如《沽注一擲》或《華爾街狼人》，口碑卻相差甚遠，不少影評人認為《苦》片粗製濫造，唯獨愛美莉賓特表現可取，為電影挽回不少分數。身兼監製的她幾乎由頭演到尾，角色因貧窮而貪婪，因富足而覺醒，她演來層次分明，後來跟尼爾及彼德翻臉，由強忍怒火變成一發不可收拾，堪稱演技大爆發，相當精彩。

基斯伊雲斯離開Marvel電影宇宙後，《苦毒計》是他演過最爛撻撻的角色，不單滿口粗言穢語，更毫不掩飾其貪財好勝的小人嘴臉，跟過去扮演美國隊長的正義凜然，形成強烈對比，讓他過足戲癮。此片盡情挖苦嘲諷那些不道德的藥廠、醫生和推銷員，為了謀取暴利，懶理病人死活，把原本用於癌症末期的重藥，當成普通止痛藥物出售；片尾更剪輯當年新聞報道片段，強化電影的真實感，至於荒謬程度則與現實不相伯仲。