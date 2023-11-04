滿意價續約環球唱片 歌曲播放量逾750億 陳奕迅新歌MV 偉仔驚喜演出

【明報專訊】陳奕迅（Eason）昨日在澳門舉行新專輯《CHIN UP !》及續約環球唱片發布會，現場首播新歌《社交恐懼癌》劇場版MV充滿驚喜，邀得梁朝偉助陣飾演開鎖師傅一角。Eason透露MV中大廈管理員角色原計劃邀張學友演出，重現電影《亞飛與亞基》一幕，更有意玩大一點，嘗試邀周潤發演此角，讓《辣手神探》再現，可惜因疫情影響檔期未能成事。對於早前在澳門演唱會以「聽不懂就算了」回敬要求他講國語的歌迷，他自認太執著，就此事道歉。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

環球唱片安排大批傳媒及近千歌迷出席發布會，先由一班小學生演繹環球與Eason合作的金曲揭開序幕，隨即安排環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅聯同Eason經理人甘菁菁上台舉行簽約儀式，環球唱片多名管理層亦出席見證，同時宣布Eason多年來的歌曲在全球累積串流播放量逾750億，Eason多謝歌迷道：「不是好相信，有知音真係好緊要，你哋識貨！」

Eason指加盟環球唱片19年，不經不覺已推出21張專輯，現在年紀大了，會慢慢做得更精準，追求有品質多過數量，貴精不貴多。

偉仔飾開鎖師傅 Eason自覺演不好

Eason相隔5年推出新專輯《CHIN UP !》，8首歌全由林家謙作曲，林家謙亦聯同李榮浩編曲，其中《社交恐懼癌》劇場版MV於發布會全球首播，Eason演繹患社交恐懼的住客，因無帶鎖匙，跟飾演開鎖師傅的梁朝偉（偉仔）碰面；面對影帝偉仔，Eason亦相當入戲；現場歌迷見到偉仔在MV驚喜現身，即時掌聲雷動。

Eason表示看完劇場版MV，感覺很震撼，稱估不到偉仔爽快答應參演，「其實他演得輕鬆，我就好攰，因為處於緊張狀態，都覺得自己演得不好」。他透露原本邀請了張學友演大廈管理員角色，「他也應承了這個《阿飛與阿基》（偉仔與學友）組合，係咪好正？但因疫情及撞期最後沒辦法參與，其實重有啲更勁，不過費事講」。

搵過學友發哥參演 因撞期告吹

Eason受訪時稱續約因習慣了合作形式，又有多年感情，加上本身不喜歡轉公司，亦沒想過如林家謙般自組公司，還是喜歡有人照顧，「我淨係識得唱歌同亂噏嘢，所以要搵理智啲嘅伙伴合作較好」。他笑言續約金額如有750億就好，不過都是滿意價。偉仔演出《社交恐懼癌》MV，其實較參與韓國女團NewJeans歌曲MV早一年，只是前者要配合專輯推出，至今才首播。Eason表示與偉仔曾合作電影《擺渡人》，至今見到偉仔和學友依然有巨星的感覺。

問到還邀請哪個更勁的人演出？他說：「我曾諗過《阿飛與阿基》唔得，不如諗大啲，搵發哥（周潤發）演大廈管理員，轉成《辣手神探》組合，更託陳輝陽聯絡發嫂（陳薈蓮），可惜又撞期，發哥、發嫂還親自打畀我話下次有機會。」

重提被要求講國語 「係我唔啱」

Eason表示已病癒，隨年紀漸大，亦戒口食得健康，「明年50歲，現在好似中女咁飲暖水」。提到早前的澳門騷，有觀眾要求講國語，他即出言教訓指「聽不懂就算了」。Eason對此說：「其實我想講，是我做得不好，自己太執著，有時取決於心態，之後幾場都有人嗌。我成日都要經好多事才長好多智，年紀大是幫助到，不要太在意，要學識放鬆，太執著就會有反效果，不關觀眾事，其實我這個反應會影響到其他觀眾，辜負了觀眾是不對的，係我唔啱。」

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