《毒癮女孩3》延至2025年惹粉絲不滿 《龍之家族2》明夏首播

【明報專訊】美國編劇及演員兩公會今年先後罷工，雖然前者9月底已結束工業行動，但演員公會的勞資問題仍未解決，有線頻道HBO及串流平台Max前日（2日）在紐約舉行新節目發布會，只有《權力遊戲》前傳《龍之家族》第2季落實明年夏天首播，並發放首條預告片給現場傳媒欣賞；另一叫好叫座講述高中生吸毒問題的《毒癮女孩》第3季，卻延後至最快2025年才能上架，不少《毒》劇粉絲表示不滿，笑言到結局一衆主角已60歲。

HBO和Max前日在紐約舉行新節目發布會，由於《龍之家族2》今年4月已開拍，而且有完整劇本，所以不受編劇公會5月展開罷工所影響。另外劇中主要演員屬英國公會，所以亦未受7月美國演員工潮拖累。前日宣布《龍》劇第2季將於明年初夏首播，不過由上季10集減至8集。大會亦在發布會公開了第2季的預告片，不過記者得簽署保密協議，暫時未能發布該劇內容。《王冠》麥史密夫（Matt Smith）、《挑戰者一號》奧莉菲亞谷卡（Olivia Cooke）等會回歸演出。

《毒癮女孩》在HBO先後播出兩季均錄得高收視，劇中扮演浮沉毒海高中生Rue的《蜘蛛俠：不戰無歸》女星辛蒂雅（Zendaya），憑《毒》劇兩度成為艾美獎最年輕視后。不過受工潮影響，編劇最近才復工，演員不可能在短期內埋位，所以前日宣布，《毒》劇第3季明年開始製作，最快也要等到2025年才可播出。劇中演高中生的辛蒂雅已27歲，飾演毒販的安格斯裘特（Angus Cloud）今年7月猝逝，扮演同學的《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）、《白蓮會》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）等，跟辛蒂雅年齡亦差不多，難怪《毒》劇粉絲十分失望及不滿，在社交網留言表示，「劇集結局時他們都快60歲了吧？」另一粉絲稱「那時候主角都要進安老院了」；也有網民表示等待太久，會失去興趣，倒不如取消拍攝第3季。

《最後生還者2》明年製作

另一方面，《權力遊戲》另一前傳《A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight》雖然未公布演出陣容，但將於明春開鏡。同樣於明年投入製作的還有《最後生還者2》，預計最快2025年初可以跟觀衆見面。另一多次獲艾美獎及金球獎提名的《白蓮會》第3季，將於2025年播出。《色慾都市2.0》第3季正在籌備劇本，何時開始製作則未有定案。