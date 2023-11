【明報專訊】真田廣之主演新劇《幕府將軍》,以公元1600年正值百年內戰的日本為背景,真田廣之飾演吉井虎長,講述他對抗來自攝政委員會成員的聯手攻擊。另一方面,一艘神秘的歐洲船隻被發現困在附近漁村,一名英國水手帶着能夠幫助吉井虎長扭轉逆勢的秘密現身,首條預告昨日曝光。除了真田廣之,還有淺野忠信、二階堂富美、金井浩人、穗志萌香及平嶽大等參演,預計明年2月在影視串流平台Disney+上架。

另一方面,明年5月上映《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes,暫譯),由《移動迷宮》韋斯保(Wes Ball)執導,前日公開首條預告片。6年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章,嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒難敵一戰,在帝國落幕之前,移居綠洲,讓猿人族群遠離人類生活。最新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》,講述後凱撒時代,猿人成為地球主要物種,反而人類淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下,一隻年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑,更作出主宰人類及猿人未來的重大決定。