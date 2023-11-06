相隔14年再踏紅館 兒子孫女驚喜上台 尹光打「開聲針」唱姜濤歌曲

【明報專訊】「廟街歌王」79歲尹光相隔14年再踏紅館舞台，前晚舉行一場《尹光WAN K.宇宙巡邏演唱會》，除大唱金曲外，因「AI尹光」翻唱姜濤《Dear My Friend,》和林家謙《一人之境》，令他人氣急升，尹光首度現場獻唱贏盡掌聲，唱完《Dear My Friend,》開始聲沙。尹光騷後直認不慣柔聲唱腔，加上工作繁重和綵排時間長，騷前要打開聲針。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

尹光今次開騷有別以往，觀眾席出現大批「光B」燈牌。他分別以多個造型亮相，包括熒光橙色服裝襯橙色眼鏡，性感女舞蹈員伴舞下唱出《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭銀行支票》、《馬殺雞》和《你阿媽大減價》，一口氣唱足14分鐘為演唱會揭序幕。他笑說：「為何尹光變成Wan K.？我本身姓尹，英文名叫Jackson，有名紅歌手也叫Jackson Wang（王嘉爾），其實係佢跟我。今（前）晚大家非常high，要多謝大家外，也要多謝AI，因為很多個月前，當我從外地回港時大家也在說AI尹光，原來AI的意思是模仿，任何人唱了一首歌後，再經過電腦而變成我的聲音，今（前）晚大家有機會學我的聲音。」隨後尹光與觀眾大玩人人都可以是「AI尹光」，何雁詩即舉手唱《雪姑七友》。

邀YouTuber當嘉賓 喜見「光B」燈牌

尹光演唱會邀請了多名表演嘉賓，先有YouTube節目《絲打圍爐》主持連詩雅和楊詩敏出場，更驚喜安排尹光兒子與孫女上台三代同堂拍照，尹光見到孫女非常開心。緊接有YouTube頻道試當真、小薯茄等成員，以及來自大馬的藝人黃潔琪（Miko Wong）上台合唱，場面熱鬧。尹光最後以點擊過百萬的新歌《Dear Myself》結尾，還播出林家謙、Tyson Yosh（程浚彥）與張敬軒賀他開騷的短片做彩蛋。

尹光騷後受訪，表示若不是「AI尹光」爆紅，他不會再接紅館騷，今次是最開心一次，亦是最大挑戰一次，因為要唱年輕歌手的歌，為此足足練習兩個多月。尹光笑道：「唱了53年，從未試過咁巴閉，好多人舉『光B』燈牌，光B同姜B（姜濤）爭少少，我無佢咁巴閉，我只係好普通的歌手。」

認唱《Dear My Friend,》有難度

尹光直認唱完姜濤《Dear My Friend,》後即聲沙，因柔聲難唱又有點高音，加上大前日綵排差不多12小時，前日再綵排，最終開騷前連續兩日打開聲針，「不是上台前打，冇咩用，好過冇，以我長者嘅年紀，過到關已好開心，雖然聲音有點沙沙地，但氣氛好好，冇問題，唱歌不是日日都好聲」。他透露之後還接了很多廣告，又會往內地和澳門開騷，笑稱之後會「巡邏」回香港。尹光表示多謝林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒拍片支持，下次開騷希望邀他們幫手當嘉賓；亦很多謝姜濤和林家謙，沒有他們，就沒有「AI尹光」，亦沒有這個騷。

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