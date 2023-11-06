《玩具熊的五夜驚魂》蟬聯票房冠軍 積及伊洛迪演貓王日吞1磅煙肉暴肥

積及伊洛迪在《Priscilla》扮演「貓王」皮禮士利，自稱拍攝期間每日吃大量貓王最愛的香脆煙肉。

【明報專訊】上周五（3日）美國新片開畫日，原定《沙丘瀚戰：第二章》上映，受演員公會工潮影響，《沙》片延期，結果只有一部墨西哥喜劇新片《Radical》上映，成績麻麻，恐怖片《玩具熊的五夜驚魂》蟬聯票房冠軍，擴大院數上映的「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）電影《Priscilla》，成績亦一般，單日收194萬美元位列殿軍，不過扮演貓王的男主角積及伊洛迪（Jacob Elordi）自言為貼近角色，拍戲期間日吃1磅煙肉，體重達到人生頂峰。

《沙丘瀚戰》2021年新冠疫情期間上映，全球收超過4億美元，成績不錯，《第二章》原定上周五在美國開畫，受美國演員公會罷工影響，為免演員不能參與宣傳，遂決定延期。結果上周只有《Radical》一部新片開畫，收87萬美元，排第6位。在美國戲院與串流平台Peacock同步上映的《玩具熊的五夜驚魂》，映期踏入第2周，上周五單日收545萬美元，蟬聯票房冠軍，預計第2個周末3日可進帳1780萬美元。

《花月殺手》佔季軍險勝

美國電影業界指這個周末整體票房約5700萬至5800萬美元，將是今年最低收的周末票房。美國樂壇天后Taylor Swift的演唱會紀錄片《The Eras Tour》穩守亞軍位置，至今美國本土收超過1.56億美元。馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《花月殺手》，上周五單日收194萬美元，位列第3，累收4727萬美元。《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導《Priscilla》，由「貓王」皮禮士利遺孀Priscilla角度講述兩人故事，《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）和《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）分飾貓王與Priscilla，上周五全美上映院數擴至1359間，票房少於《花月殺手》不足3000美元，屈居票房榜第4位。

《Priscilla》入圍第80屆威尼斯影展主競賽單元，佳莉施班尼榮膺影后。積及伊洛迪沒得到任何獎項，但他早前受訪稱聽聞貓王喜歡吃煎得十分香脆的煙肉，為了投入角色，他日吃1磅煙肉，「大家不會發現（外形變化），因為我頗高，但那是我最肥胖的日子」。據報貓王最喜歡一款卡路里達8000的三文治，用酸種麵包製作，當中有1磅煙肉，加整罐花生醬及整瓶啫喱醬。