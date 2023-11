曬巴黎婚照宣布嫁圈外男友 29歲何依婷否認雙喜臨門 婚後續工作

【明報專訊】無綫上位小花何依婷昨日突然宣布結婚,在社交平台分享在巴黎拍攝的婚照,未婚夫是今年8月她在廣州睇展覽時被網民「野生捕獲」的同行男伴。據稱男方是圈外人,從事物流行業,比29歲何依婷年長一歲。何依婷回應《明報》稱結婚決定不倉卒,強調非雙喜臨門,跟老公認識多年,見證彼此成長,早已視對方為Mr. Right,認定是結婚對象,婚後會繼續幕前工作。

記者:鍾一虹

2017年香港小姐亞軍何依婷昨日在社交平台貼出與圈外男友在法國巴黎拍攝的婚紗相宣布結婚。準新娘分別穿吊帶婚紗與晚裝,跟準新郎在巴黎鐵塔背景下拍照,二人手拖手深情對望,甜蜜又浪漫。其中一張相戴后冠的何依婷大曬手上搶眼巨型鑽戒。她寫道:「巴黎,第一次來的時候,我還是個學生,在懵懂的年紀,喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望,將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你,一直把我捧在掌心裏。謝謝你,讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate!New chapter!」

湯洛雯、高海寧、馮盈盈和陳自瑤等圈中好友留言祝福。馬國明早前跟何依婷拍無綫台慶劇《新聞女王》,獲知對方結婚,祝賀拍檔,「未見過何依婷的男朋友,恭喜她,祝白頭到老,開開心心」。

讚另一半踏實孝順

何依婷8月跟男友在廣州睇展覽令戀情曝光,當時她大方認愛,讚男友是他認識的異性中,性格最好,很少見對方發脾氣。上周六(4日)何依婷錄影節目《思家大戰》時,透露跟男友已見雙方家長,又讚對方踏實孝順。

估不到認愛3個月便宣布結婚,何依婷昨日回應《明報》稱並非閃婚,也不是懷孕,「其實我們認識了好多好多年,一直都是好好朋友,有保持聯絡,大家很了解對方的情况,經過深思熟慮才拍拖,因為大家相處很舒服,我覺得他是結婚對象」。

未必舉行婚禮

何依婷稱讀書時曾到訪巴黎,由於很喜歡這個浪漫城市,一直夢想帶另一伴到巴黎影婚照,所以在未婚夫求婚後,即時提出實行這個想法。問到婚期,她說:「未必會舉行婚禮,因為大家都想簡簡單單,可能只跟家人食餐飯,一切仍在計劃中,未有決定細節。」

何依婷表示婚後會繼續幕前工作,「現代男女平等,我想繼續演藝事業,未婚夫都好支持我,我都希望愈來愈多工作,繼續透過作品見到觀眾」。她稱未婚夫很怕醜,暫未肯透露對方姓氏或名字。

曾與羅天宇傳緋聞

何依婷小學就讀黃大仙的浸信會天虹小學,在香港城市大學商學院主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。畢業後在會計師樓工作,2017年參選港姐獲亞軍入行。甚有觀眾緣的何依婷近年備受無綫力捧,工作機會不斷,由節目主持到拍劇,2021年首次擔正《十月初五的月光》女主角,當時鮮傳緋聞的她被指跟男主角羅天宇戲假情真,當時兩人皆否認戀情,有傳是何媽媽嫌羅天宇情史太多。

其後何依婷參演《美麗戰場》、《法言人》,表現也受注目,在快將播出的台慶劇《新聞女王》演悲劇女主播,有突破演出。兩年前她被爆買名車與進駐紅磡3000萬豪宅,當時被指忽然富貴。