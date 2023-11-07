【娛樂場】舞台劇《Skylight 天色》 王菀之謝君豪上演不倫忘年戀

梁仲恆（左起）、王菀之和謝君豪合演《Skylight天色》。

【明報專訊】王菀之今年多搞作，由年頭忙到年尾，從年初賀歲片《超神經械劫案下》，到年中舉行管弦樂作品音樂會；另有裝置藝術音樂會，還推出新歌與拍電影《飯戲攻心2》。12月底壓軸大project王菀之身兼3職，主演舞台劇《Skylight天色》，還擔任監製和劇本翻譯。

《Skylight》是英國劇作家David Hare經典作品，1995年在倫敦首度公演，屢獲殊榮，包括以著名演員羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）命名的奧利花舞台劇獎奪「年度戲劇大獎」與「傑出首度合演大獎」。

2015年英國老牌演員Bill Nighy與Carey Mulligan合演《Skylight》，有譯為《星空下的舊情人》，並以National Theatre Live（現場錄影）在港戲院上映。《Skylight》舞台劇中文版《前度》2016年在港公演，黃子華與陳法拉主演，劉俊謙演黃子華兒子Edward，劇本翻譯莊梅岩。

接黃子華陳法拉棒

2023年由王菀之翻譯《Skylight 天色》並主演，跟謝君豪與梁仲恆合作。故事發生在倫敦，上年紀事業有成的餐廳東主Tom，曾與年輕老師Kyra發展婚外情，Tom兒子Edward視Kyra如姊姊。不倫戀被Tom太太發現後，二人分開。

事隔多年，Tom的妻子離世，他非常悲傷，突然想起舊情人Kyra，追憶二人之間的美好時光，於是決定去找Kyra。Kyra離開Tom後，過着簡樸生活，住在倫敦一小公寓。

從對話呈現矛盾對立

Kyra對Tom的出現感驚訝和不知所措，有着複雜的感覺。隨着Tom和Kyra展開對話，他們討論過去的愛情、分手原因，以及彼此的價值和生活觀。這場久違了的對話，讓二人重新評估彼此，以及對愛情和幸福的看法。

Tom和Kyra試圖彌補過去的錯誤和失去的愛情，同時面臨社會階級和價值觀的衝突。故事以一場感人而挑戰傳統觀念的對話和情感交流為特色，深入探討愛情、損失和個人成長。

王菀之塑造Tom父子性格

近日王菀之在社交平台以劇中角色Kyra身分，輕輕滲出她翻譯劇本下塑造的Tom（謝君豪飾）與Edward（梁仲恆飾）。她提到Edward，「乖（我覺得）、迷失、鍾意躝街、gap year、唔like女朋友呢啲字眼、阿媽啱啱走咗、同老竇關係唔好……我最惜佢」。至於Tom，她說：「可以話係成功人士、有型有款、好鍾意做生意、的確好charming、喜歡演說、自以為浪漫、長期自戀、性別歧視（自己唔覺），我愛佢，多過愛世界上任何人。」

王菀之除享受演出舞台劇，還參與幕後工作，2019年她與吳鎮宇合演《First Date》，擔任中文劇本翻譯。去年講父女情的《Proof 求證》，王菀之已身兼劇本翻譯、監製與演員，口碑不俗，今次《Skylight 天色》同樣令人期待。

■《Skylight天色》

演出日期：2023年12月28日至31日、2024年1月2日至7日

演出場地：香港演藝學院─廖湯慧靄戲劇院

（門票680元/780元，快達票發售）