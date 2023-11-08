「女武神」泰莎湯遜驚喜客串《Marvel隊長2》

泰莎湯遜現身《Marvel隊長2》終極預告片，網民猜測此舉跟2027年上映《復仇者聯盟6：秘密戰爭》有關。

【明報專訊】Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）今日（8日）在港開畫，美國延至本周五上映，由於美國演員公會暨廣播電視演員聯合會（SAG-AFTRA）與代表資方的電影電視製作人聯盟（AMPTP）日前開會，仍未能就業界應用AI人工智能等多方面達成共識，罷工行動持續，戲中飾演「Marvel隊長」的貝兒娜森（Brie Larson）、「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）未能參與宣傳活動，電影公司另謀對策，前晚推出終極預告片，提早「爆雷」透露《雷神奇俠4：愛與雷霆》女星泰莎湯遜（Tessa Thompson）驚喜客串，且看能否吸引更多觀眾入場。

《Marvel隊長2》終極預告片長約兩分鐘，首先回顧《復仇者聯盟4：終局之戰》片段，已經離開Marvel電影宇宙的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）再度登場，攜手消滅反派魁隆，有份參戰的Marvel隊長功成身退，卻遇上《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）飾演外星克里族新首領狄雅貝襲擊，於是跟Ms. Marvel及夢妮卡合作退敵。隨着「女武神」升級為「阿斯嘉國王」的泰莎湯遜加盟，網民猜測新片是否為集結「女版復仇者聯盟」A-Force鋪路。

根據漫畫原著，全女班A-Force曾在2015年出版《秘密戰爭》現身，巧合的是，電影版《復仇者聯盟6：秘密戰爭》將於2027年上映，有關推測不無道理。