【娛樂場】內地劇《漫長的季節》 范偉對白引共鳴 封韓國視帝

【明報專訊】辛爽執導，范偉、秦昊、陳明昊、李庚希與張靜初等主演的內地懸疑劇《漫長的季節》今年4月在騰訊視頻播出後，廣泛好評，豆瓣獲9.5評分，是近5年來豆瓣評分最高的劇集。此劇接連在韓國頒獎禮獲獎，除奪第18屆首爾國際電視劇大獎最佳迷你劇，范偉獲最佳男主角，辛爽亦在釜山國際電影節舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎頒獲最佳導演。

創作靈感源於生活

《漫長的季節》以虛構中國東北城市樺林為背景，故事圍繞即將倒閉的樺林鋼鐵廠發生的一宗碎屍案。辛爽在另一內地劇《隱秘的角落》已展現過其懸疑風格，他表示《漫長的季節》創作靈感源於生活，選擇將「家庭」為故事出發點。編劇陳驥稱《漫長的季節》想要展現的不僅是單一事件，也非東北地區的特定情境，而是講述一個人、一群人在面臨困境時如何應對，如何走出困住他們的過去。劇情橫跨20年，導演不採用平鋪直敘方式，以交叉敘述手法，分別從1997年、1998年和2016年3個時間線敘述，逐漸揭示一宗塵封18年的懸案。

《漫長的季節》展現一群人因在懸案中的生活變化，引發不同的人生。的士司機王響（范偉飾）和妹夫龔彪（秦昊飾）聯手調查假車牌的過程中，18年前的碎屍懸案再度浮現。二人決定查找真相，請出當年偵辦此案的退休警官馬德勝（陳明昊飾），3人踏上一場人生救贖之旅。王響多年來一直希望查清兒子王陽（劉奕鐵飾）溺斃的事，調查過程逐步發現真相，女子沈墨（李庚希/張靜初飾）是關鍵人物。

優秀團隊造就視帝

內地資深演員61歲范偉演技備受讚賞，演藝生涯從拍小品開始，獨特的幽默和演技給觀眾留下深刻印象。在《漫長的季節》演繹王響，從年輕時的心高氣傲，兒子溺亡後的絕望，以及真相大白後的釋懷，年老的王響在結局看着年輕的自己，高聲大喊：「往前看，別回頭。」引起很多觀眾共鳴及感慨萬千。

范偉領取最佳男主角時，承認遇到很好的團隊，「去年是我的花甲之年，也是我的幸運之年。這一年，我遇到了好平台，遇到了好的製片團隊，抓到了好的劇本《漫長的季節》，遇到了好的導演辛爽先生，把這部戲拍得如此優秀」。辛爽獲最佳導演時，開心說：「我們把火車從遙遠的樺林開到了美麗的釜山。」《漫長的季節》已在myTV SUPER上架。