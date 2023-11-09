美蘭妮羅蘭《女盜三人行》Netflix收視稱冠 馬修猝逝 《老友記》美串流平台登頂

【明報專訊】經典處境劇《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry）上月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩浴缸，終年54歲，事件震驚荷李活。《老友記》2004年播畢第10季，根據統計串流平台收視的JustWatch數據，《老友記》上周在美國登頂，超越《呼喚奇蹟的光》、《V世代》等新劇。另外，影視串流平台Netflix昨亦公布10月30日至11月5日一周收視，《閉鎖》、《女盜三人行》、《呼喚奇蹟的光》及《怪盜羅蘋3》分佔英語與非英語電影與節目榜首。

《老友記》由1994播至2004年，講述3男3女在紐約的工作、生活、友情與愛情；自揭多年來在戒毒戒酒過程中掙扎的馬修派利是主角之一，上月28日猝逝，至今仍未公布真正死因。10季《老友記》於美國在串流平台Max足本上架，給不少觀衆重溫機會。

據JustWatch美國串流平台10月30日至11月5日的一周數據，《老友記》榮登收視榜首，緊隨其後的是Netflix新劇《呼喚奇蹟的光》及在Prime Video上架的《V世代》。第3至10位亦多為新劇，順次為Netflix《死屍死時四幹探》和《亞瑟府的沒落》、Disney+《洛基》、AppleTV+《化學堂》、Prime Video動畫《無敵少俠》、Peacock《黃石》及Max《鍍金年代》。

《閉鎖》稱冠 《苦毒計》屈居亞軍

另外，影視串流平台Netflix公布10月30日至11月5日一周收視報告，《救參96小時》花姬贊臣（Famke Janssen）與《末路私情》安娜菲奧（Anna Friel）合演犯罪片《閉鎖》，上架5日錄得1780萬觀看次數，取代《老派老豆》，成為英語電影收視榜首。《閉鎖》講述女主角因車禍而患上閉鎖症，負責照顧她的護士發現，交通意外原因並不單純，牽涉到背叛和謀殺。《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合演的《苦毒計》，仍然守住亞軍位置；《老》片急跌至第5位。

跟《閉鎖》同日上架的法國動作喜劇《女盜三人行》，5日錄得1850萬觀看次數，不單登上非英語電影收視冠軍，同時成為Netflix上周最多觀看次數作品。《女》片由《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）自導自演，講述她跟《接近無限溫暖的藍》雅黛顏茜彩寶露絲（Adele Exarchopoulos）決定金盆洗手前，做最後一宗買賣的經過。

《呼喚奇蹟的光》稱霸英語節目

英語節目方面，改編自普立茲得獎小說的同名劇集《呼喚奇蹟的光》，上架首4日錄得980萬觀看次數，把上周冠軍《死屍四時四幹探》逼落第3位，紀錄片《分飛囚鳥：弒親案羅生門》僅以470萬觀看次數，登上亞軍。

法國迷你劇《怪盜羅蘋3》在上周公布收視時，以些微之差落後於《名校風暴7》，未能完成四連冠，然而本周報告又再重返非英語節目收視冠軍，可見此劇韌力驚人。不過《怪盜羅蘋3》觀看次數已銳減至330萬，《名校風暴7》更以260萬跌落第3名，墨西哥犯罪劇《Pact of Silence》新上榜佔亞軍（280萬）。日韓劇集及動畫十佔其四，《大力女子姜南順》、《我的女神室友斗娜》、《鬼武者》及《無人島的Diva》分別排第4、5、7及9名，比起上周已有明顯增長。