馬修派利傳記指定主角 碩克艾佛朗變樣再被質疑整容

碩克艾佛朗為宣傳新片《The Iron Claw》受訪（上圖），再次被指容貌有變，有粉絲嘲諷他像《復仇者聯盟》奸角魁隆。

【明報專訊】上月28日猝逝的《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry），被指生前計劃把自己的經歷搬上大銀幕，有意邀請《回到17歲》舊拍檔碩克艾佛朗（Zac Efron）扮演他年輕時候。兩人在《回》片也是演同一角色的老少不同版本，2009年上映時大收1.39億美元，並曾翻拍成韓劇及日本音樂劇。

另一方面，碩克艾佛朗為宣傳下月底上映新片《The Iron Claw》，早前接受雜誌《娛樂周刊》訪問，對於他顯得寬闊的下顎，不少粉絲表示驚訝，質疑他是否整容；更有網民以《復仇者聯盟》奸角魁隆及《史力加》惡毒的領主「科格親王」（Lord Farquaad）來嘲諷其容貌。其實早於2021年碩克艾佛朗外貌改變已引起網民熱話。憑偶像劇《歌舞青春》走紅的他，現年36歲，去年曾解釋其下顎變大的原因，稱某次在家滑倒，撞向花崗石噴泉致下巴碎裂，康復後咀嚼肌增生，令容貌生變。他受訪時表示，自知成為網上熱話，連其母也致電問他是否整容。

《The Iron Claw》以1970年代職業摔角手Kevin Von Erich的故事為藍本，除了碩克艾佛朗，《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）和《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）有份參演。