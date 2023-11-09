永野芽郁入圍報知獎 首拍「月9」劇情傾山田裕貴

【明報專訊】第48屆報知電影獎昨日公布提名名單，河毛俊作執導、豐川悅司與天海祐希合演古裝片《仕掛人‧藤枝梅安》獲最佳電影、導演及男女主角等6項提名領先，《仕》片為紀念已故作家池波正太郎誕生100周年，重新把他的名著搬上銀幕，講述豐川悅司飾演江戶時代殺手兼醫師藤枝梅安執行任務期間發生的故事。

日本報知新聞社主辦的報知電影獎，自1976年創辦至今，已舉行到48屆，《仕掛人‧藤枝梅安》將會跟《怪物》、《媽，是您嗎》、《哥斯拉-1.0》及《我的幸福婚約》等17部作品角逐最佳電影，影帝是《仕》片豐川悅司、《銀河鐵道之父》役所廣司及《來自雪國的遺書》二宮和也等熱門之爭。《仕》片天海祐希、《怪物》安藤櫻及《媽》片吉永小百合則競逐影后。得獎名單將於本月下旬公布。

兩年前憑《接棒家族》榮膺報知影后的永野芽郁，今屆亦以《媽，是您嗎》入圍最佳女配角，最近忙於拍富士電視台冬季「月9」劇《因為你把心給了我》的她，昨日劇組公布山田裕貴擔任男主角。故事講述永野飾演因悲慘過去而無法對人坦率的逢原雨，返回故鄉長崎，重遇舊愛朝野太陽（山田裕貴飾）而高興之際，一名自稱是「嚮導」的男子突然出現，聲稱只要她交出「心」便可換取「奇蹟」。《因》劇預計明年1月首播。