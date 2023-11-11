曾心灰意冷想過放棄 楊千嬅被新歌《未晚》打動重拾鬥志

【明報專訊】楊千嬅最近推出新國語歌《未晚》，MV邀請好友任賢齊（小齊）客串，歌曲被舒淇擔演的電影選為主題曲。《未晚》由寫歌、錄音到完成經歷4年時間，歌曲是寫一個人，一日仍有心跳，一日也機會尚在，對任何事的追求，其實都「未晚」。

千嬅指這首歌是一個神奇的禮物，在疫情期間去北京工作，在朋友介紹朋友下，認識這首歌的作曲人劉胡軼老師，對方突然說想送首歌給她，「我當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令整個世界動彈不得，根本沒想過錄歌，可說心態很灰，失去鬥志，對前景極度迷惘，不知事業還有否將來，曾想放棄」。當她聽這首歌的旋律時已感動落淚，劉老師又跟她傾了數小時，了解她當時心情及想法，當交歌詞之日，她再崩潰大哭，沒想到對方找人填出簡單動人又有力的歌詞，鼓勵她想做便繼續做下去。4年間不停修改重錄，這段時間的經歷令她體會到「未晚精神」，才唱到那種感覺。

小齊仗義幫忙 客串MV

千嬅指錄好歌後與小齊同在長沙工作，於是邀對方拍MV。早前小齊又到武漢擔任她的演唱會特別嘉賓，她說：「演藝旅途上，我經歷過不同的高低起跌，感恩能夠走到現在，感恩身邊仍然遇到好多真心好朋友。跟小齊認識差不多20年，雖然不是常見面，但每次有需要幫忙，只要他時間許可，都會仗義答應，從不多問。工作上有問題，都願意慷慨坦誠分享。」

娛樂組