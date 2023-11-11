前女助手控性別歧視案宣判 羅拔狄尼路公司敗訴賠近千萬

【明報專訊】金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）遭前女助手嘉琳齊斯羅賓遜（Graham Chase Robinson）入稟控告虐待及性別歧視案，上月30日開審，女方索償1200萬美元（約9360萬港元）經濟及精神損失。經過8日聆訊，前日宣判，陪審團裁定被告敗訴，雖然羅拔本人毋須負上刑責，但他開設並聘用嘉琳的Canal製作公司需向她賠償126.4萬美元（約985萬港元），嘉琳透過律師感謝陪審團「看清事實」，並還她清白。

現年41歲的嘉琳齊斯羅賓遜2008年受聘為羅拔狄尼路助手，直到2019年4月辭職前，已晉升為他旗下Canal製作公司的副總裁，年薪30萬美元（約234萬港元）。同年8月，Canal製作公司入稟控告嘉琳濫用信用卡，公費支付個人飲食及購物，離職後更把價值45萬美元（約351萬港元）的信用卡飛行里數轉到個人戶口，加上在工作時間「狂睇Netflix節目」，為此索償600萬美元（約4680萬港元）。

對嘉琳提出訴訟遭駁回

嘉琳反告羅拔狄尼路性別歧視，雖然晉升至公司管理層，實際上仍是助手，依然要求她處理女性的工作，包括洗濯及縫補衣服，甚至替他扣衣鈕、結領帶和搲背脊，把她「視作辦公室妻子」的行為令她感到「怪異和惡心」。當她辭職之後，曾要求相等於兩年工資的遣散費、醫療支出、撰寫推薦信，並與羅拔面談，後者不單沒有回覆，更透過公司起訴她，為此情緒受嚴重困擾，而且名譽受損，因此索償1200萬美元。

這宗民事訴訟案上月30日開審，羅拔狄尼路先後3次出庭，他作供期間不止一次批評嘉琳及此案「荒謬、無恥、胡鬧」。經過8日聆訊，紐約曼哈頓聯邦法院的陪審團前日商議5小時後作出判決，認為Canal製作公司存在性別歧視，需向嘉琳賠償126.4萬美元，羅拔狄尼路則毋須負上刑責；另外，該公司對嘉琳提出訴訟亦被駁回。陪審團宣判後，嘉琳露出勝利笑容，當陪審員退席後，她即擁抱律師互相道賀。

嘉琳代表律師事後向美媒表示，「很高興看到陪審團理解我們的情况，嘉琳不單在此案獲勝，更確認Canal製作公司對她的指控毫無根據，還她清白」。羅拔狄尼路前日並沒出庭聽審，而他的代表律師透露，製作公司尚未決定會否上訴，法律團隊將會分析判決結果，再考慮下一步行動。