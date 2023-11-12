【娛樂場】《健康寧飲食》 謝寧研發藥材入饌菜式

【明報專訊】謝寧修讀了為期兩年的中醫營養課程，為HOY TV拍攝《健康寧飲食》視為挑戰，學以致用將中藥知識跟注重養生的觀眾分享。謝寧過往有主持飲食節目，表演廚藝炮製美食並不新鮮，今次是擔任「藥膳主理人」研發食譜，事前準備工夫做足，由於要在食物加入中藥材，研究食譜時，每款藥材也要試味。

推廣「藥食同源」概念

《健康寧飲食》共15集，謝寧每集製作兩款美食，中西式食品與甜品等，推廣「藥食同源」概念；跟她合作主持節目是前新聞主播麥詩敏與黃靜藍。節目監製張志明邀謝寧合作，稱謝寧不想做一般的飲食節目，健康食療節目正合心意。節目安排中醫師關富健針對不同病症提供意見，他擔任節目顧問也有背後故事，因看到有些患糖尿病的小朋友，參與生日會不能吃蛋糕，也想小朋友品嘗到美味蛋糕，故跟謝寧交流為病者謀「福利」。張志明稱這是另類飲食節目，有別於過往在TVB製作肥媽或三姐主持的節目，今次要將食物與中醫概念融合是比較困難。

芝士蛋糕加藥湯

將不同中藥及健康食材入饌，謝寧有更大責任感，她說：「節目中介紹每款食物也是針對不同病症，有調理、預防或紓緩的作用。外界對中藥材的印象就是苦澀，要找方法融合成生活化的菜式。養生是長時間培養的習慣，並非一餐半餐，故要貼近平日的飲食才能持之以恆。」謝寧作為「藥膳主理人」，每集顧問醫師會給她主題病症有關的藥材名單，她就到藥材舖執藥，研究將藥材入饌的菜式。提到藥材的苦味，謝寧就是不斷嘗試，配合其他食物烹調有化學作用，品嘗時不會似飲中藥的苦澀。節目中謝寧經常用「藥湯」，就是用藥材煲水，蒸排骨可以用，整芝士蛋糕會減少奶的分量而加「藥湯」，帶來不一樣的效果。謝寧創立的曲奇餅品牌受歡迎，在節目講述「抑鬱焦慮」時，她示範焗製「鬱金玫瑰花曲奇」，以中藥「鬱金」磨成粉，加入玫瑰花瓣製曲奇，成為有行氣解鬱、清心涼氣的健康小食。節目還會介紹紓緩更年前的食療「花膠栗子炆烏雞」、預防骨質疏鬆的「懷牛膝牛骨湯炆牛尾」、針對痛風症狀的「豬苓七彩什菜絲炒牛肉」、糖尿病也可食的「低糖藥膳番薯巴克芝士餅」，有溫陽滋陰補腎作用。

挑戰雪梨卷蓮子冰

謝寧研究菜式時是反覆嘗試，試不同配搭與分量，一款菜式往往要花一整晚時間重複去煮才達滿意效果。提到「南北杏雪梨卷」與「夜交藤酸棗仁啫喱蓮子冰」是最大挑戰，她說：「小時候去冰室有蓮子冰，但製作過程太花時間，現在也找不到冰室整。煮蓮子的過程要技巧，不能煮爛，但要入口即溶。我炮製的蓮子冰有養心安神，益氣調營作用。至於雪梨卷，是將雪梨茶加南北杏變成固體的甜品，似芝麻卷的『捲菲林』狀態，在藥湯控制方面有難度，這款甜品有清熱化痰與養陰潤肺的效果。」她笑說現在家中似藥材舖，要煮藥膳食物隨時找到所需藥材。

HOY TV《健康寧飲食》

播映時間：逢周一至五晚上8時30分