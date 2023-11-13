吳若希陳展鵬有望登台搵真銀 吳業坤否認太太有喜 想生蛇B

【明報專訊】吳若希、陳展鵬、吳業坤（坤哥）和古佩玲前晚參演無綫慈善騷《善心滿載仁愛堂》，吳若希與拍檔陳展鵬合唱，透露因劇集《香港人在北京》反應好，有望與同劇演員拉隊開騷。吳若希說：「聽公司講內地和馬來西亞都有興趣找我們出騷。」陳展鵬希望可以跳出無綫電視城一廠，周圍做巡迴騷掙外快，笑言若開騷定必預洪永城，「搵他搞氣氛都要啦」。

太太剛月事 鎖定35歲後生B

吳若希又發現劇中翻唱坤哥的《陽光點的歌》，帶動歌曲飈上音樂平台點擊榜三甲位置，她笑說：「坤哥仲未請我食飯、飲咖啡。」陳展鵬直認有興趣跟吳若希推出合唱歌，提議由坤哥寫歌回饋。

坤哥太太濱口愛子於社交網分享近照被指孕味濃，他笑着否認：「太太剛月事，可能她著鬆身衫，加上燈光問題才引起誤會，多謝大家關心，這兩天收到很多人祝福。」談到生育計劃，坤哥表示鎖定35歲後，「想生蛇BB，我生肖屬馬會比較夾」。他希望做爸爸前先儲奶粉錢，最希望跟《香》劇演員到馬來西亞登台，因為一直未踏足這個市場。身形消瘦的坤哥自爆為拍新MV騷肌勁減20磅，「現在只操到4嚿腹肌，未回復當年紅館開騷時的8嚿腹肌」。

古佩玲唔覺《愛．回家》有膠面女星

《愛．回家之開心速遞》成員古佩玲未留意富商劉鑾雄稱有劇中女演員樣貌「硬膠」、「肌肉實到唔識郁」的新聞，亦不察覺合作演員笑容僵硬，「我跟熊家一齊開工多，每個人都笑得好自然」。她自言很愛唱歌，稱未能為籌款騷獻歌喉感可惜，「我想過進軍樂壇，以前在加拿大參加過歌唱比賽，又代表過無綫到大灣區比賽」。

記者：鍾一虹