【開箱】續談《東京復仇者2》決戰篇 永山絢斗爆醜聞 戲重難刪

【明報專訊】昨日提到《東京復仇者2血腥萬聖節篇》分「命運」及「決戰」兩部分，「決戰」篇上周四（9日）在港上映，講述本是廢青的花垣武道（北村匠海飾）怎樣一步步變成有擔當的青年，為了拯救女友日向唯，留在「東京卍會」成為第一隊隊長。原著漫畫中武道在「血腥萬聖節篇」結束後返回現代，重遇高中好友松野千冬（高杉真宙飾），對方成為「東京卍會」高層，但稀咲鐵太（間宮祥太朗飾）還是接掌了「東京卍會」，武道只好又再次回到過去，捲入「東京卍會」與宿敵「黑龍」幫會之間的鬥爭，亦即原著的「聖夜決戰篇」。

村上虹郎角色最複雜

「聖夜決戰篇」今年初推出電視動畫系列，若觀衆想知道其後的故事發展，可透過影視串流平台Netflix或Disney+收看。既然原著故事未完，且《東京復仇者》票房不錯，堪稱與《浪客劍心》及《王者天下》等漫改系列齊名，《東》片繼續拍下去可期。

今集重頭戲是「東京卍會」與「芭流霸羅」決戰場面；片長96分鐘，決戰戲佔近半，在廢料場取景，據悉劇組花3個月時間搭實景拍攝，其中一幕在廢料場離地10米高處拍攝，每當日出時，溫度上升，演員無懼現場像桑拿房一樣，照樣吊威也演出。

「決戰」篇戲分集中在村上虹郎飾演的羽宮一虎，以及永山絢斗扮演的場地圭介。羽宮一虎是整個系列最複雜的人物，乍看並不暴力，身形也不高大，但隨手一個動作就能把對手打至重傷，非常危險且無法預測。村上虹郎表現出色，帶出角色表面兇狠、內心脆弱的一面，不惜一切要將Mikey（吉澤亮飾）置諸死地，因為他相信「殺人兇手是壞人，殺敵便是英雄」，只能視Mikey為敵人。

上下兩集一併上映效果更佳

永山絢斗飾演的場地圭介，既鹵莽且難以控制，卻對朋友非常忠心，寧願自殺也要守護最珍惜的好友。永山絢斗今年6月因藏毒被捕，正是「決戰」篇開畫前，外界一度擔心電影受其拖累，未能如期公映。永山絢斗在「決戰」篇戲分很重，其實難以刪剪。看罷「血腥萬聖節篇」上下兩部分，發覺分開兩齣戲上映，絕對是商業決定，上集「命運」篇片長90分鐘，「決戰」也不過96分鐘，加起來約3小時，若刪減「決戰」篇不必要的回憶片段及枝節，一口氣上映效果更佳。

上映日期：11月9日